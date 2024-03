Inseguridad en CDE: traer más policías no alcanza si no se combate la corrupción, según intendente

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), habló de la manifestación que tendrá lugar hoy en la capital del departamento de Alto Paraná, en la que las autoridades municipales, comerciantes y ciudadanía en general exigirán a la Policía y al Poder Judicial soluciones para la ola de delincuencia que afecta actualmente a esa localidad.

El intendente Prieto dijo creer que la convocatoria para la manifestación será buena. Indicó que participarán miembros de la Cámara de Comercio del Microcentro de Ciudad del Este, además de taxistas, mototaxistas, conductores de plataformas de transporte como Uber y Bolt, mesiteros y la ciudadanía en general.

La protesta comenzará a las 08:00 frente a la sede de la Municipalidad de Ciudad del Este, donde oradores, entre ellos varias víctimas de asaltos, darán su testimonio. Posteriormente, los manifestantes marcharán hasta la vieja sede del Poder Judicial y a la Jefatura de la Policía Nacional en Alto Paraná.

En las últimas semanas han aumentado considerablemente los hechos delictivos en Ciudad del Este, con frecuentes asaltos a locales comerciales y a turistas, grandes robos y hechos de homicidio.

Aumentó la presencia policial

El intendente dijo que mantuvo una reunión recientemente con el comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, y señaló que la Policía ha incrementado sus operativos y el número de sus efectivos en Ciudad del Este.

“Ahora siento que hay esperanza. La Policía está presente acá, pero esperemos que no sea temporal y que -a medida que van aprehendiendo a los bandidos- la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo”, dijo. “Lo que me comentó el comandante es que pretende que esto sea permanente, me dio su palabra, pero del dicho al hecho no sabemos, ellos tampoco cuentan con un presupuesto que alcance”, lamentó.

El rol del Poder Judicial ha sido criticado en particular luego de que un comerciante de joyas fuera asesinado la semana pasada por un asaltante que años atrás había sido condenado por robo agravado, pero que fue beneficiado con una medida de libertad condicional por un juez de ejecución a pesar de las objeciones de la Fiscalía.

El intendente Prieto dijo que esta semana mantendría reuniones con las autoridades judiciales en Asunción.

Señaló también el problema de la corrupción dentro de las filas policiales.

“Puedo traer 5.000 policías, pero si tenemos 500 ó 200 que son bandidos y manejan la información desde adentro es más difícil”, ilustró.

El impacto en el comercio

Según el jefe municipal de Ciudad del Este, los hechos delictivos que más se denuncian actualmente son estafas y asaltos a turistas, algo que “está matando el microcentro”. Sin embargo, señaló que la violencia se ha trasladado también a los barrios.

“Queremos que esto se frene, volver a sentir seguridad al salir de nuestras casas”, dijo.

Señaló también que la inseguridad es un factor que disuade a los turistas extranjeros de la zona fronteriza de visitar Ciudad del Este y que las autoridades argentinas y brasileñas “nos piden que acabemos con estos problemas, estos delitos contra sus paisanos, para que ellos puedan difundir Ciudad del Este como ruta turística”.