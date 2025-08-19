Asalto en Minga Guazú: roban G. 180 millones tras la venta de un inmueble

La víctima fue identificada como María Nilsa Núñez Martínez (58), oriunda de Ayolas, quien llegó a esta zona del país a bordo de un automóvil Toyota Premio, chapa AAHA 292, conducido por su sobrino, Rodney Araujo Aponte.
Lea más: Roban mercaderías y dinero durante asalto a un local comercial en CDE
Según relató Núñez, la transacción inicialmente debía realizarse en la ciudad de Juan León Mallorquín, donde está ubicado el terreno de una hectárea en cuestión. Sin embargo, a última hora se cambió el lugar y la operación se concretó en una escribanía en el kilómetro 13,5, donde el comprador le entregó G. 180 millones, de un total de G. 210 millones.
Como faltaban documentos para completar el trámite, la mujer decidió ir a la casa de su hermana para buscarlos. En el trayecto, fueron interceptados por un Toyota Premio blanco, con chapa terminación 415.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
De inmediato, descendieron los delincuentes, quienes, a punta de armas de fuego, obligaron a la mujer a entregar el dinero y un teléfono iPhone 14 Pro Max, de Rodney Araujo. Tras concretar el atraco, los malvivientes se dieron a la fuga.
Lea también: Detienen a “Chino” por violento asalto domiciliario
Posteriormente, tanto el comprador como la vendedora se presentaron en la comisaría jurisdiccional para realizar la denuncia, ya que la escritura de compraventa no fue firmada.