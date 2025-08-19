Asalto en Minga Guazú: roban G. 180 millones tras la venta de un inmueble

MINGA GUAZÚ. Una gavilla de delincuentes asaltó a una mujer y se alzó con G. 180 millones en efectivo, tras la venta de un inmueble. El hecho ocurrió este lunes en el kilómetro 14, lado Acaray, barrio Santa Mónica, de esta ciudad.