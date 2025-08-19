ABC en el Este

Video: Prieto denuncia accionar “terrorista” del Estado contra opositores

CIUDAD DEL ESTE. El intendente apartado de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), se pronunció a través de sus redes sociales tras la filtración de audios atribuidos al interventor Ramón Isidoro Ramírez, que habrían sido grabado mediante equipos de escucha instalados de manera clandestina en su oficina. Prieto afirmó desconocer de dónde provienen las grabaciones, pero señaló que revelan una persecución política y un accionar “terrorista” del Estado contra sus opositores.

18 de agosto de 2025 - 16:17

“Hoy ocurrió un escándalo de filtración de conversaciones del interventor. No sé de dónde vino, pero esto desnuda cómo opera el sistema. Confirma lo que venimos diciendo: persecución política y actuación terrorista del Estado contra opositores”, aseguró Prieto.

Lea más: Filtran supuestos audios del interventor del CDE, negociando y hablando de “matar a Prieto”

En su mensaje, Prieto agradeció a sus seguidores por el apoyo y aseguró que, ante su inminente destitución, saldrá “con la frente en alto, creyendo más en la ciudadanía y en Dios, y muy contento por los logros”.

Los audios del interventor

Los audios difundidos este lunes hacen referencia a supuestas conversaciones del interventor Ramón Ramírez, en las que presuntamente solicitaba “regalos” de Reyes a cambio de “matar” políticamente a Prieto mediante el dictamen de intervención, ya que, según se indica, no podían hacerlo por vías políticas.

Estas grabaciones coinciden con la fecha en la que la comisión especial analizó el dictamen final presentado por Ramírez y recomendó, en su mayoría, la destitución del intendente esteño.

“Se corroboraron hechos como el mal uso del combustible, inversiones de capital que terminaron en gastos corrientes, así como la existencia de cajas paralelas para el cobro de impuestos inmobiliarios”, señaló el diputado Alejandro Aguilera, titular de la comisión.

Por su parte, Daniel Pereira Mujica, asesor de Miguel Prieto, criticó esta mañana a Ramírez por difundir “cientos de mentiras” que luego no puede sostener.

Lea también: Para diputado de Alto Paraná, si se confirman los audios, es un hecho punible muy grave

La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por Miguel Prieto, fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de junio con los votos del cartismo. En tanto que parara mañana se convocó una sesión extraordinaria para tratar el informe de la intervención, y la destitución del intendente opositor se considera prácticamente un hecho.

