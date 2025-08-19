Video: Prieto denuncia accionar “terrorista” del Estado contra opositores

“Hoy ocurrió un escándalo de filtración de conversaciones del interventor. No sé de dónde vino, pero esto desnuda cómo opera el sistema. Confirma lo que venimos diciendo: persecución política y actuación terrorista del Estado contra opositores”, aseguró Prieto.

En su mensaje, Prieto agradeció a sus seguidores por el apoyo y aseguró que, ante su inminente destitución, saldrá “con la frente en alto, creyendo más en la ciudadanía y en Dios, y muy contento por los logros”.

Los audios del interventor

Los audios difundidos este lunes hacen referencia a supuestas conversaciones del interventor Ramón Ramírez, en las que presuntamente solicitaba “regalos” de Reyes a cambio de “matar” políticamente a Prieto mediante el dictamen de intervención, ya que, según se indica, no podían hacerlo por vías políticas.

Estas grabaciones coinciden con la fecha en la que la comisión especial analizó el dictamen final presentado por Ramírez y recomendó, en su mayoría, la destitución del intendente esteño.

“Se corroboraron hechos como el mal uso del combustible, inversiones de capital que terminaron en gastos corrientes, así como la existencia de cajas paralelas para el cobro de impuestos inmobiliarios”, señaló el diputado Alejandro Aguilera, titular de la comisión.

Por su parte, Daniel Pereira Mujica, asesor de Miguel Prieto, criticó esta mañana a Ramírez por difundir “cientos de mentiras” que luego no puede sostener.

La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por Miguel Prieto, fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de junio con los votos del cartismo. En tanto que parara mañana se convocó una sesión extraordinaria para tratar el informe de la intervención, y la destitución del intendente opositor se considera prácticamente un hecho.