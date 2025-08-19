Intervención genera incertidumbre y compromete recursos de Ciudad del Este, según Mujica

De acuerdo con Pereira Mujica, la intervención genera un escenario de incertidumbre institucional, debido a que, aunque el interventor ya remitió el informe final de auditoría, sigue en funciones y sin resolver cuestiones básicas que podrían generar graves consecuencias.

“Hasta el 31 de agosto tenemos tiempo de pagarle al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Gobernación en concepto de impuesto inmobiliario y no hay dinero suficiente. Si no se hace ese pago, se pone en riesgo la transferencia de royalties y del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae)”, explicó.

La falta de esos recursos comprometería obras planificadas para este año, como empedrados, construcción de plazas y aulas en distintas instituciones educativas.

Además, mencionó el atraso de salario desde junio y la suspensión del seguro médico de los trabajadores municipales por falta de pago.

Críticas al interventor

Pereira Mujica también cuestionó el manejo del interventor, a quien acusó de difundir “cientos de mentiras” que luego no puede sostener. Recordó que en conferencias de prensa se mencionaron presuntos “desvíos de fondos”, “mal uso de combustible” y “uso indebido de caja chica”, denuncias que –según el asesor– no encontraron respaldo técnico ni legal.

El vocero del equipo de Miguel Prieto advirtió que cualquier “desliz” podría ser aprovechado por los colorados para intentar desestabilizarlos en la Junta Municipal, donde el movimiento YoCreo mantiene mayoría gracias al apoyo de la concejal liberal María Portillo.

“Cualquier desliz nos va a crear problemas en la Junta Municipal, donde tenemos mayoría. Incluso podrían intentar procesar a nuestro presidente de la Junta, lo que nos dejaría con un concejal menos”, advirtió.