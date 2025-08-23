María Portillo Verón sería intendenta interina de Ciudad del Este tras acuerdo en la Junta Municipal

Con la asunción de Portillo al Ejecutivo municipal, su banca en la Junta será ocupada por la suplente Raquel Medina, también del Partido Liberal.

Lea más: Diputados cartistas atropellan y destituyen a Miguel Prieto

La definición se dará a conocer oficialmente cuatro días después de la destitución del intendente Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo), quien fue removido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto, en una sesión extraordinaria que contó con 47 votos a favor, 30 en contra y tres ausencias.

La notificación oficial de la destitución llegó a la Junta Municipal el miércoles, por lo que se iniciaron las negociaciones en busca de un reemplazante hasta las elecciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tensiones internas en Yo Creo

La disputa se centraba entre la edil Valeria Romero —pareja de Miguel Prieto— y la liberal María Portillo, aliada de ese bloque y hermana del exdiputado Carlos Portillo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El movimiento Yo Creo buscaba posicionar a Valeria Romero como intendenta interina; sin embargo, la resistencia de la concejala liberal María Portillo, aliada del bloque, obligó al equipo liderado por Miguel Prieto a ceder y aceptar las pretensiones de la edil.

Lea también: Así votaron los diputados por la destitución de Miguel Prieto

Con Portillo en el cargo, la banca queda en manos de otra liberal, Raquel Medina, mientras que en caso de que Romero sea electa asumiría su suplente, Rigoberto Chamorro, actualmente distanciado de Yo Creo y es precandidato a la Intendencia por la ANR.