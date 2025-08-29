Detienen a dos hermanos que habrían asesinado a guía turístico de Ciudad del Este

En prosecución de la investigación, los agentes lograron identificar como supuestos autores materiales a Kevin Daniel Cabral González (29) y Júnior Miguel Cabral González (30).

Júnior Miguel Cabral habría violado su arresto domiciliario para cometer el asesinato, cuyo trasfondo aún no fue establecido por los investigadores.

Una comitiva fiscal-policial allanó en la mañana de este viernes tres viviendas ubicadas en el barrio San Antonio de Presidente Franco.

Durante el procedimiento, se incautaron teléfonos celulares, un casco y tres motocicletas, que fueron sometidos a análisis por los investigadores.

El comisario Hugo Sosa, subjefe del Departamento de Investigaciones, explicó que durante los tres allanamientos no hubo detenidos. Sin embargo, tras el análisis de las evidencias incautadas y de los videos de circuito cerrado del trayecto recorrido por los criminales, volvieron a la vivienda de los hermanos Cabral González para detenerlos como autores materiales. Además, fueron reconocidos por los familiares de las víctimas.

Sosa señaló que la investigación continúa para tratar de detener a otras dos personas que conducían las motocicletas utilizadas para cometer el crimen.

El asesinato

El crimen ocurrió alrededor de las 03:00 del miércoles, frente a la vivienda familiar ubicada en el barrio San Juan, Km 8 Acaray, de Ciudad del Este.

Según el relato de familiares, cuatro desconocidos llegaron en dos motocicletas y, tras violentar la puerta del dormitorio de la madre y hermana de la víctima, Osorio salió con la intención de defenderlas, momento en que fue herido de un disparo a quemarropa.

El joven fue trasladado de urgencia en una patrullera hasta el Hospital Regional, donde fue sometido a una cirugía por perforaciones en ambos pulmones. Sin embargo, falleció ayer jueves a las 10:45.