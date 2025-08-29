Los tres eventos para disfrutar de los globos aerostáticos en Alto Paraná

El primer Campeonato Mundial de Globos Aerostáticos en Paraguay se inició ayer en el distrito de Yguazú, en Alto Paraná. Son más de 20 equipos internacionales en competencia, por lo que se puede ver una presencia masiva de los globos en el aire, en determinados horarios.

Como además de la competencia ofrecen actividades adicionales, muchas personas pueden vivir la experiencia en los globos, sobre todo en la modalidad de vuelos cautivos, que consiste en elevarlos a varios metros de altura, pero manteniéndolos sujetos con cuerdas.

Los equipos, con sus respectivos globos, estarán en el décimo departamento hasta el próximo domingo, por lo que aún hay tiempo de disfrutar de ellos. La primera actividad del día es la competencia, que se realiza desde las 06:30 hasta las 09:00, a unos cinco a siete kilómetros del casco urbano de Yguazú, en un campo abierto, en la zona del lago Acaray, sobre la ruta PY02.

Durante la competencia, el público puede disfrutar de la actividad de manera totalmente gratuita y puede optar por acudir tanto a la zona de despegue como a la de aterrizaje.

Durante el evento no se admiten paseos ni actividades extras, ya que los equipos están concentrados en la competencia, que consiste en sumar puntos mediante demostraciones de destrezas durante los vuelos.

Como segunda alternativa, se ofrecen vuelos cautivos y stands de globos aerostáticos en la Expo Yguazú, desde las 16:00 hasta las 20:00. El acceso a la muestra es gratuito, pero si el interés es experimentar un vuelo cautivo, el costo es de G. 150.000 por persona que se pueden adquirir en la expo.

Otra opción para disfrutar de los globos es el Alto Paraná Balloon Fiesta, que se realiza en el Club Minga Guazú, en el distrito homónimo, desde las 16:00. El acceso al festival tiene un costo de G. 100.000 y el vuelo cautivo un costo de G. 150.000.

En esta actividad también se pueden disfrutar de presentaciones culturales, feria gastronómica internacional y shows musicales, entre otros atractivos.

Las tres actividades mencionadas se extienden hasta el próximo domingo, por lo se puede agendar para tener una experiencia distinta y única durante el fin de semana.