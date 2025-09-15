ABC en el Este

Con armas largas irrumpen en surtidor y roban recaudación

CIUDAD DEL ESTE. Cuatro delincuentes encapuchados, fuertemente armados, asaltaron en la madrugada de este lunes una estación de servicios Petrobras y se alzaron con unos G. 10 millones en efectivo, además de un celular y arma de fuego pertenecientes al guardia de seguridad. El asalto ocurrió a las 02:15, aproximadamente, en la esquina de la avenida Bicentenario y Fortín Toledo, en esta ciudad.

15 de septiembre de 2025 - 12:35
A punta de armas largas, el guardia de seguridad es obligado a ingresar a la oficina administrativa.
Las víctimas fueron identificadas como Isidro Iván Álvarez Barboza (23), guardia de seguridad; Víctor Isaías Pereira Domínguez (25), playero, y Marcos Antonio Andino Martínez (20), cajero.

De acuerdo con imágenes del circuito cerrado, los delincuentes llegaron a bordo de un Toyota Allion color plata. Primero redujeron al guardia de seguridad, a quien le despojaron de su revólver calibre 38. Luego, a punta de armas largas obligaron a los playeros a ingresar a la tienda, donde también redujeron al cajero.

Los delincuentes violentaron la caja registradora para robar la recaudación.
Los asaltantes accedieron a la oficina administrativa donde violentaron la caja fuerte para extraer la recaudación que sería de aproximadamente G. 10 millones. Tras concretar el robo, se dieron a la fuga llevándose el botín, el arma del guardia y un celular.

La denuncia fue presentada en la Comisaría 23ª del barrio Las Carmelitas y también fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones para el análisis de las imágenes de seguridad para intentar identificar a los responsables.

