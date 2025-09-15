Con armas largas irrumpen en surtidor y roban recaudación

Las víctimas fueron identificadas como Isidro Iván Álvarez Barboza (23), guardia de seguridad; Víctor Isaías Pereira Domínguez (25), playero, y Marcos Antonio Andino Martínez (20), cajero.

De acuerdo con imágenes del circuito cerrado, los delincuentes llegaron a bordo de un Toyota Allion color plata. Primero redujeron al guardia de seguridad, a quien le despojaron de su revólver calibre 38. Luego, a punta de armas largas obligaron a los playeros a ingresar a la tienda, donde también redujeron al cajero.

Los asaltantes accedieron a la oficina administrativa donde violentaron la caja fuerte para extraer la recaudación que sería de aproximadamente G. 10 millones. Tras concretar el robo, se dieron a la fuga llevándose el botín, el arma del guardia y un celular.

La denuncia fue presentada en la Comisaría 23ª del barrio Las Carmelitas y también fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones para el análisis de las imágenes de seguridad para intentar identificar a los responsables.