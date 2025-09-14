Violento asalto domiciliario con toma de rehenes y heridos en Caaguazú

La víctima principal, Pablo Aníbal Fernández (35), se encuentra grave en el Hospital de Trauma de Asunción tras recibir un balazo en el abdomen y una profunda herida cortante en la cabeza, luego de forcejear con uno de los delincuentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 de ayer sábado, cuando dos hombres con el rostro cubierto irrumpieron en la vivienda familiar, donde además se encontraban la pareja de la víctima, María Esther Duré (36), la madre de esta, Yrma Luisa Duré Martínez (60), y los dos hijos menores del matrimonio.

Los delincuentes actuaron con suma violencia, golpeando a todos los presentes. Incluso la niña de 10 años fue arrojada contra un vehículo y luego amenazada junto a su hermanito de tres años para que revelara el sitio donde estaba guardado el dinero. Finalmente, ante el temor de que los asesinen, la menor condujo a los malvivientes hasta el escondite del dinero.

Tras apoderarse del botín, los desconocidos huyeron a pie, mientras vecinos comenzaron a reaccionar con disparos al aire. La familia fue auxiliada por un vecino, Miguel Ángel Amarilla, y trasladada de urgencia al Hospital Distrital de Caaguazú, donde recibieron los primeros auxilios antes de que Fernández fuera derivado a la capital debido a la gravedad de sus heridas.

El jefe de Investigaciones de esta ciudad, oficial Nelson Mora, manifestó que están investigando el caso y que están obteniendo muy buenos resultados. Señaló que buscan videos de circuitos cerrados de la zona para poder determinar el paradero de los malvivientes.

En el forcejeo entre Pablo Fernández y los delincuentes, uno de ellos perdió el pasamontañas y aparentemente pudo haber sido reconocido por la víctima. Se espera que el mismo brinde más datos que puedan dar con los responsables.

La Policía Nacional caratuló el hecho como robo agravado y lesiones graves y prosigue con las investigaciones para dar con los responsables.