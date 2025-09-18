Condenan a 17 años de cárcel a un hombre que abusó de su hija de 10 años

Durante el juicio oral, la agente fiscal Vivian Coronel, presentó pruebas que acreditaron la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del acusado. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Evangelina Villalba e integrado por los magistrados Óscar Gabriel Genez y Liz Paola González, emitió el fallo.

Lea más: Condenan a 17 años de prisión a joven que abusó sexualmente y golpeó a una menor

Según los antecedentes del caso, el ahora condenado cometió los actos sexuales en su hija de manera sistemática. Las agresiones, que ocurrieron en una vivienda en Ciudad del Este, comenzaron en el año 2023, cuando la víctima tenía 10 años y el último episodio tuvo lugar el 27 de junio de 2024.

La menor confesó primeramente el hecho a su maestra, una psicóloga, y luego se presentó la denuncia ante el Ministerio Público el 28 de junio de 2024 y de inmediato se iniciaron las investigaciones, que incluyeron una inspección médica a la niña. El médico forense del Ministerio Público, Dr. Hugo Céspedes, confirmó la existencia de abuso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, durante la contención psicológica, la menor relató que su padre la manoseaba y abusaba de ella en reiteradas ocasiones, y luego le daba dinero. Además, la evaluación psicológica realizada por una profesional psicóloga reveló que la víctima presenta daños como perturbaciones del sueño, aislamiento social e ideas suicidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De igual manera, durante la entrevista en la cámara Gesell, la niña relató pormenorizadamente los abusos sufridos, reiterando que fue en varias ocasiones. El acto se llevó a cabo como anticipo jurisdiccional de prueba.

Lea también: Condenan a 17 años de prisión a un hombre que abusó de su hija y la embarazó cuatro veces

Basándose en los diferentes elementos de convicción, la fiscal Vivian Coronel inició en su momento la investigación, que finalmente concluyó con la condena de 17 años de prisión del acusado.