Divisiones habrían causado la escasa participación de los afiliados colorados en las internas de Ciudad del Este

La participación de los colorados fue solo del 14,35 % en las internas partidarias de ayer, que enfrentaron a tres candidatos. Resultó victorioso Roberto González Vaesken con un 85,96 %, es decir, 14.877 votos. Durante toda la jornada, las mesas estuvieron vacías o con muy poca concurrencia.

El concejal municipal Ernesto Guerín (ANR), si bien destacó que las votaciones fueron pacíficas y muy democráticas, reconoció la baja participación de los afiliados.

“Reconocemos que hay una baja participación, pero esto iba a ser así, porque quien gane estas elecciones, el 9 de noviembre, va prácticamente a quedarse por cinco o seis meses en el cargo. También el candidato Roberto González Vaesken ya era prácticamente el ganador de esta interna porque fue quien conversó con las bases partidarias y los dirigentes”, expresó.

Algunos dirigentes se habían mostrado disconformes porque, en el último mitin antes de las elecciones, el presidente de la República, Santiago Peña, presentó como líder departamental a Javier Zacarías, quien tiene resistencia en varios sectores.

Al respecto, Guerín dijo que González Vaesken tendrá la misión de conversar con todos los sectores y buscar la unidad. “Entiendo que hay muchos correligionarios que quizá estén descontentos por alguna actitud, y Roberto González tiene esa misión de conquistar al electorado colorado”, resaltó.

Incitaron a votar nulo

En el colegio electoral de una de las seccionales se registraron masivos votos nulos. Tras el conteo general se detectaron 806 votos nulos, mientras que los votos en blanco fueron 204.

“El presidente de una seccional no estaba muy de acuerdo con el candidato y no trabajó con nosotros, y muchas veces entendemos también que hay descontento en todos los sentidos. Esperemos que él rectifique el rumbo y que en estas generales podamos trabajar todos unidos”, añadió.

Por otra parte, dijo que el Tribunal de Conducta del partido debe analizar estas situaciones, pero llamó al diálogo en lugar de sanciones.

Cuatro candidatos se enfrentarán el 9 de noviembre

Durante la jornada de ayer, otros tres candidatos únicos legitimaron su postulación: Daniel Pereira Mujica del movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo); Celso Miranda del Partido Patria Soñada; y Daniel Romero Lovera del Partido Ecologista.

Todos los citados se enfrentarán el próximo 9 de noviembre para completar el período 2021-2026, cargo que quedó vacante tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo).