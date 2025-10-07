Mujer reincidente y dos cómplices fueron detenidos con marihuana

Los detenidos fueron identificados como Derlis Ramón Candia Barreto, Elías Ismael Brizuela González y Mirta Elizabeth Figueredo Romero.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron tres paquetes envueltos en cinta adhesiva de color marrón, con un peso total de 35,8 kilos de presunta marihuana picada.

Además, se incautaron un furgón de la marca Toyota Noah, color plateado, con chapa XAU 980, y una motocicleta Star 150R, color azul, con chapa 460 ABPO.

La mujer, quien estaba al mando del furgón, ya había sido detenida en 2019 con 200 dosis de crack listas para vender, durante un operativo realizado en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Los otros dos hombres, quienes no registran antecedentes penales, iban como punteros en el biciclo.

El procedimiento fue informado al agente fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 1, quien dispuso la detención de las tres personas.