Fiscal libera a conductor aprehendido tras incidente con marinos en el Puente de la Amistad

Según el informe, el hombre fue interceptado en la zona primaria del Puente de la Amistad por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quienes detectaron que transportaba una carga de tomates presuntamente de contrabando. Al momento de la verificación, González se habría resistido al control, lo que derivó en la intervención de efectivos militares apostados en el lugar.

Durante el forcejeo, dos menores de edad que acompañaban al conductor descendieron del vehículo y trataron de intervenir. En videos difundidos en redes sociales se observa a los marinos intentando alejar de forma violenta a los niños.

El capitán Claudio Ramírez, del Área Naval del Este, reconoció que “hubo empujones y estirones para apartar a los menores”, aunque aseguró que no fueron golpeados.

Conductor no sufrió lesiones

El conductor fue trasladado a la Base Naval del Este y posteriormente al Hospital Regional de Ciudad del Este para una inspección médica, que determinó que no sufrió lesiones. Por disposición del fiscal Zaracho, González fue liberado, aunque el vehículo y la carga quedaron retenidos en la zona primaria del puente.

Por su parte, el abogado de la familia acudió al lugar para retirar a los niños, quienes no fueron identificados por los intervinientes.