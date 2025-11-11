“El resultado de Ciudad del Este se va a repetir en todo el país”, asegura diputado abdista

Luego de perder de manera avasalladora en las elecciones municipales de Ciudad del Este, el diputado Roberto González hizo énfasis ayer en que esto no es algo aislado, sino que es un problema que debe preocupar a toda la base partidaria de la Asociación Nacional Republicana.

Señaló que “definitivamente” se deben cambiar a las figuras y apartarse sobre todo del Clan Zacarías Irún.

“Ellos y su consorte llegaron y no pudieron ingresar al local por el abucheo... algo raro está pasando. Alguna infección muy fuerte le tomó a la sociedad esteña, políticamente hablando. Y está supurando. Está en un proceso de gangrena, en este momento la infección en Ciudad del Este, en Alto Paraná. ¿Por qué el presidente no se anima a dejar a los Zacarías ocho días?“, planteó.

Señaló además que el resultado en Ciudad del Este no es algo aislado, sino que es la prueba de que la ciudadanía está condenando los múltiples hechos denunciados durante este gobierno.

“Este resultado de Ciudad del Este se va a repetir en todo el país, porque los de Ciudad del Este no es que le pasaron factura al Partido Colorado por hechos que se han dado en Ciudad del Este. Este es el resultado de la escandalosa sobrefacturación de pupitres chinos. Este es el resultado de la utilización del avión del chino (por Santiago Peña). Este es el resultado de la utilización de polígrafo contra menores de edad, inclusive en ese famoso sobre volador de Mburuvicha Róga. Este es el resultado de la grosera ostentación en eventos familiares", señaló haciendo referencia a algunos de los últimos escándalos.