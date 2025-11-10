Elecciones en CDE: el pueblo “castigó” la corrupción y la prepotencia, según diputado colorado

El legislador sostuvo que la aplastante caída del candidato colorado en Ciudad del Este “duele”, pero debe servir para repensar la conducta del partido.

“Toda derrota duele. Pero las elecciones de Ciudad del Este merecen una atención especial por la contundencia de los números”, afirmó.

González señaló que el Partido Colorado debe reformular sus paradigmas internos y abandonar la política basada en el “clientelismo”.

Lea más: Niegan responsabilidad de colorados disidentes en derrota en CDE

“Definitivamente, algunos liderazgos han caducado, y con ellos queda enterrada esa vieja fórmula que a veces nos permitía ganar elecciones: el voto cautivo a razón del clientelismo y las prebendas. Porque no me van a poder decir, nadie me podrá decir que ayer no ha habido recursos", expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Admitió que se utilizaron múltiples recursos estatales, pero de igual manera el oficialismo no logró imponerse:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Con las turbinas de Itaipú a cuesta, la familia Zacarías encabezando la comparsa, y aun así perdemos como en la guerra. Hay que pensar qué estamos haciendo mal”, expresó.

Lea más: Tras victoria en CDE, oposición apunta a la unidad para las municipales 2026

Respuesta a la corrupción y arbitrariedad

El diputado reconoció que el resultado electoral fue consecuencia directa de los escándalos y la inconducta de varios dirigentes colorados.

“Nuestro pueblo sabe perfectamente cómo viven algunos dirigentes, y ustedes saben a qué me refiero y a quiénes me refiero. Mientras la gente pasa incontables necesidades... Jamás van a poder demostrar el origen lícito de su fortuna, por ejemplo”, denunció.

Entre los hechos que, según dijo, influyeron en el voto ciudadano, mencionó la sobrefacturación de pupitres, el uso del avión de un empresario chino por parte de Santiago Peña, el árbol navideño de USD 700.000 que compró Justo Zacarías Irún en Itaipú, la manipulación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el uso político del Ministerio Público y la ostentación del presidente de la República al construir una mansión en San Bernardino.

Lea más: Pierden los despreciables “que ya están mejor”, dicen

“Entonces, eso pagamos ayer, y aparte de todas estas inconductas, de todas estas corruptelas, actuaron ayer con prepotencia. Se iban llegando a los locales de votación como si fueran los premios Nobel de la Honestidad. Y bueno, fue abucheado. Ese ya era una señal clara de que íbamos a ser arrasados en las elecciones, como finalmente ocurrió”, manifestó.

También señaló que a su criterio Miguel Prieto tenía michas falencias en su administración, pero dijo que la ciudadanía ve más a allá en Ciudad de Este.

Lea más: Tensión en Ciudad del Este: incidentes entre colorados y oficialistas en local de votación

Resaltó además los “sobres de dinero” en Mburuvicha Róga, el presunto título falso de Hernán Rivas, los millones depositados a ueno Bank, y la destitución “arbitraria e inconstitucional” de Kattya González.

“¿Y qué nos dicen los cartistas? ¿Qué nos advierten ya? No importa si la corte declara la inconstitucionalidad, nosotros vamos a desoírnos más, dice. Ese tipo de gesto, acto y discurso es lo que estamos pagando. ¿O qué es lo que no entienden de este mensaje tan claro?“, reflexionó el colorado abdista.