Senador devenido colorado llama a la reflexión tras derrota en CDE y esto le responden

Varios referentes del Partido Colorado llamaron a hacer una reflexión tras la catástrofe electoral en Ciudad del Este, donde este domingo el candidato por el Partido Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, ganó con una ventaja de más del 40% de los votos al candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Roberto González Vaesken.

Entre los políticos colorados, el senador Patrick Kemper, quien en realidad ingresó a la Cámara de Senadores de la mano del Partido Encuentro Nacional (PEN), lista encabezada por la senadora expulsada del Senado por mayoría cartista, Kattya González, también llamó a la reflexión a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

“Los resultados de Ciudad del Este deben llevarnos a analizar qué necesidades e inquietudes no están siendo respondidas para el esteño. En Asunción debemos mirar a los jóvenes colorados referentes que están llevando gestiones ejemplares”, escribió el legislador.

Lejos de lograr un apoyo a sus expresiones, los usuarios de la red social se burlaron y criticaron al legislador sobre todo por su cambio de bando, al no haber ingresado por el Partido Colorado originalmente y por haber traicionado a su electorado, el cual estuvo conformado principalmente por votos opositores a la ANR.

Burlas y sarcasmo contra Kemper

“Exclamó el sujeto sin principios ni valores, exento de credibilidad y tan confiable como un auto chino de los 90”, contestó al senador el usuario JJ Ruiz Diaz.

“Ahora resulta... EL MÁS COLORADO. Jajajajaajaaja. Eso lo que le da asco a la gente. Que ni siquiera ustedes saben lo que quieren ni quienes son y quieren administrar el estado. Puerqueza”, escribió la usuaria Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi.

“El traidor no es confiable en ninguno de los 2 bandos, la lealtad es admirada hasta por el enemigo. Ya tenés ese mote de por vida. Traidor”, sostuvo el usuario Antonio Silva.

“500 mil millones de guaraníes borró un joven colorado referente amigo de la muni acá en asunción. ¿De qué gestión ejemplar hablas?, ya les va a tocar también acá”, escribió alelopez.

“Ni un colorado joven está preparado, gracias a la gavilla de asaltantes sin antifaz y de delincuentes de este gobierno títere cartista. Cartes secuestró y está fundiendo el partido”, respondió el usuario Rogelio Aguero.

“A gente como vos le llamo PROSTI de la política porque con plata sucia te tienen. Luego te van a desechar como condón. Saludos”, expresó el usuario javier romero.

“Habló el gran MBATARA. No existís dentro de la ANR”, contestó Álvaro Benítez.