Detienen a presunto “delivery” de marihuana en Minga Guazú

El joven fue interceptado en el kilómetro 19, lado Acaray, por integrantes de una comisión de seguridad ciudadana, quienes dieron aviso a agentes de la Comisaría 8ª tras encontrar en su poder dos panes de marihuana y una réplica de arma de fuego.
Al verificar sus datos en el sistema, los intervinientes constataron que Leiva Duarte ya cuenta con antecedentes por transgresión a la Ley 1340/88.
Durante la intervención se incautaron dos panes de supuesta marihuana prensada, con un peso total de 1,580 kilogramos, además de una réplica de pistola con silenciador.
El detenido fue trasladado hasta la base del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Presidente Franco, donde la prueba de narcotest dio positivo a marihuana.
El procedimiento fue comunicado al fiscal antidrogas de turno, Elvio Aguilera, quien ordenó la comparecencia del joven en su unidad.