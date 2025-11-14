ABC en el Este
14 de noviembre de 2025 - 12:23

Detienen a presunto “delivery” de marihuana en Minga Guazú

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2388

MINGA GUAZÚ. Un presunto distribuidor de marihuana fue aprehendido cuando salía de su vivienda portando dos panes de la droga. Se trata de Edgar Leiva Duarte, de 26 años, quien aparentemente se dedicaba al “delivery” de estupefacientes.

Por ABC Color

El joven fue interceptado en el kilómetro 19, lado Acaray, por integrantes de una comisión de seguridad ciudadana, quienes dieron aviso a agentes de la Comisaría 8ª tras encontrar en su poder dos panes de marihuana y una réplica de arma de fuego.

Lea más: Caaguazú: interceptan a delivery de crack en la vía pública

Al verificar sus datos en el sistema, los intervinientes constataron que Leiva Duarte ya cuenta con antecedentes por transgresión a la Ley 1340/88.

Las evidencias incautadas del poder del joven.
Las evidencias incautadas del poder del joven.

Durante la intervención se incautaron dos panes de supuesta marihuana prensada, con un peso total de 1,580 kilogramos, además de una réplica de pistola con silenciador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El detenido fue trasladado hasta la base del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Presidente Franco, donde la prueba de narcotest dio positivo a marihuana.

Lea también: Jóvenes detenidos por supuestamente vender marihuana mediante delivery

El procedimiento fue comunicado al fiscal antidrogas de turno, Elvio Aguilera, quien ordenó la comparecencia del joven en su unidad.