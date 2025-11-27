Uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica fue habilitado en la Triple Frontera

La Triple Frontera ganó un nuevo espacio turístico y ambiental de alto nivel con la habilitación de uno de los acuarios más grandes de Latinoamérica. Se trata de AquaFoz, que abrió sus puertas en Foz de Iguazú, Brasil, y ya recibe cientos de visitantes todos los días, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la región.