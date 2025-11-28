Denuncian amenaza de muerte entre policías por supuesto robo de cocaína

La denuncia formal por amenaza de muerte fue presentada por los hermanos Miguel Alejandro y Bonifacio Fabián Britos Benítez, quienes son suboficiales 1º de la Policía Nacional. Los citados sindican como responsables de la amenaza a los hermanos Arce, quienes son cinco hermanos también agentes policiales.

Los denunciados son: oficial inspector Luciano Arce, con destino al Dpto. Antinarcóticos de Alto Paraná; suboficial superior Gregorio Arce, con destino al Dpto. Antinarcóticos Regional Oviedo; suboficial inspector P.S. Silvino Arce, con destino a la Dirección de Alto Paraná; suboficial primero Brígido Arce, con destino al Dpto. de Investigaciones Regional Alto Paraná; y el suboficial superior Claudio Arce, con destino al Dpto. de Antinarcóticos Alto Paraná.

Según la denuncia, los hermanos habrían hecho el comentario en una reunión familiar y otro uniformado llamó a Miguel Alejandro Britos para advertirle que se escondiera, de lo contrario podría ser asesinado antes de fin de año.

Pide respaldo de las autoridades policiales

Esta mañana, Miguel Alejandro Britos Benítez acudió a la Dirección de Policía de Alto Paraná para pedir protección. Aseguró que ni la Fiscalía ni la Comandancia le dan respuesta sobre su denuncia. “Vengo a pedir respaldo porque estoy siendo amenazado de muerte por mis propios colegas. Si me llega a pasar algún daño a mí o a mi familia, responsabilizo a los hermanos Arce”, relató.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dijo que hace un mes acudió a la Comandancia y solo se limitaron a recibirle la denuncia en Asuntos Internos. Luego también denunció el hecho ante la Fiscalía de Ciudad del Este y la causa está a cargo del fiscal Carlos Almada. “No podemos esperar matarnos entre nosotros. Mi comandante no hace nada y el subcomandante tampoco. No sé si están esperando que pase el hecho o porque no creen”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña y Riera desafían al Senado y remiten lista de policías que solo superaron el polígrafo

La amenaza se había originado el 14 de agosto pasado. Luciano Arce habría convocado a Bonifacio Fabián Britos Benítez, lo retuvieron durante seis horas y lo sindicaron de robar una carga de cocaína. La carga a la cual se refirieron habría sido decomisada en un procedimiento realizado el 25 de junio de este año, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en el Km 9 Monday de Ciudad del Este.

En ese entonces, gran parte de la cocaína se habría quedado en poder de los hermanos Arce y solo se presentó una parte de la misma como evidencia.

La carga con la cual se habrían quedado los hermanos Arce habría sido robada y el cuidador había sindicado a varias personas, entre ellos a los hermanos Britos, quienes afirman no estar involucrados. Los ahora denunciados habrían pedido 90.000 dólares a sus colegas policías para “solucionar” el problema.

Hermanos Britos fueron investigados en Brasil

Los hermanos Britos habían sido detenidos en Brasil el 8 de septiembre de 2024, al ser sindicados de escoltar un cargamento de droga. Permanecieron privados de libertad durante ocho meses, pero luego fueron absueltos por la Justicia brasileña el 22 de junio de este año y volvieron al país.

Dan de baja al policía que mató a Rodrigo Quintana

Se reincorporaron en la institución pero fueron sumariados y están en una lista para ser dados de baja. Esto también fueron cuestionados por los hermanos Britos, pues afirman que muchos antes con denuncias más graves, incluso por homicidio, siguen activos.