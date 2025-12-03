Falta de transparencia en la costosa Villa Navideña de Itaipú

La cuestionada Villa Navideña se está construyendo en el parque lineal Manuel Ortiz Guerrero de Ciudad del Este, sin que se brinden informaciones sobre su ejecución. La obra ya está avanzada, con la instalación de estructuras metálicas, luces, entre otros elementos.

Para la ejecución, la binacional recurrió a una ONG “amiga”, denominada Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso), pero no se proporcionó ninguna información sobre la forma en que se llevará a cabo el proyecto. Los trabajos de instalación están siendo realizados por obreros brasileños, según los propios trabajadores del parque, por lo que la empresa encargada sería brasileña.

Sin embargo, desde Itaipú no respondieron a la consulta sobre cuál sería dicha empresa ni proporcionaron datos sobre los representantes de Ceamso que están a cargo del proyecto.

La Villa Navideña está habilitada en dicho parque desde el día 12 al 20 de este mes. Consiste en la decoración de varios espacios, además de la habilitación de una feria de emprendedores durante ese periodo.

El proyecto fue duramente criticado por parlamentarios y médicos, ya que se destina un monto sideral, mientras en los hospitales de Alto Paraná faltan insumos, medicamentos y se enfrentan a graves falencias por equipos averiados.