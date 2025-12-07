Pronostican aumento de probabilidad de lluvias en el Este

La jornada de este domingo inició cálida y se prevé que se mantenga con el cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima prevista es de 35 ℃ en Ciudad del Este y alrrededores.

Para los próximos días persistirá el ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos que irán rotando al sur. En cuanto a las lluvias, para hoy se prevén chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas de manera puntual.

Para mañana, lunes 8, las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas serían más generalizadas, condición que se extendería hasta la madrugada del martes en el este del país.

Se estiman acumulados de lluvia entre 40 y 120 mm, ráfagas de viento en torno a 100 km/h, descargas eléctricas de alta frecuencia y la probabilidad de caída de granizos de manera puntual.