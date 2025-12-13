Detienen a camionero paraguayo con 4.678 kilos de marihuana en Brasil

El procedimiento fue realizado por la Policía Militar de Paraná, la Policía Civil y la Receita Federal, con el apoyo del perro detector de drogas K9 Mad, que reaccionó sobre la presencia de estupefacientes ocultos entre la carga de arroz.

Durante el interrogatorio, los agentes detectaron contradicciones en las declaraciones del conductor respecto al origen y destino de la mercadería.

Posteriormente, procedieron a revisar la carrocería, donde se halló una gran cantidad de marihuana camuflada entre los fardos de arroz procedentes de Paraguay.

El chofer fue detenido en el lugar por tráfico internacional de drogas y confesó que debía transportar la droga hasta el estado de Río de Janeiro, a cambio de un pago de 100 mil reales (casi G. 130 millones, al cambio actual).

El camión, el detenido y la droga incautada fueron llevados a la sede de la Denarc de Foz de Yguazú, donde tras el pesaje oficial se confirmó un total de 4.678,2 kilos de marihuana.