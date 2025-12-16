Temen colapso vial en Presidente Franco por falta de obras de adecuación para la habilitación del Puente de la Integración

Para este sábado 2 de diciembre se prevé la habilitación parcial del Puente de la Integración, que une Presidente Franco (PY) con Foz de Iguazú (BR). En esta primera fase, el paso será exclusivo para camiones de gran porte, pero sin carga, es decir, los denominados camiones en lastre.

Como el puente sobre el río Monday aún no está terminado, el Corredor Metropolitano del Este todavía no puede ser utilizado para acceder a la nueva pasarela internacional. Por ello, se deberán usar calles y avenidas internas de la ciudad franqueña, lo que genera quejas y preocupación entre los vecinos..

Exigen explicaciones por deficiencias en la ruta de acceso al Puente de la Integración

Esta mañana, un grupo de pobladores convocó a una conferencia de prensa frente a la Junta Municipal de Presidente Franco para exponer una serie de falencias en torno a las obras complementarias del Puente de la Integración.

Óscar Torres, presidente de la Asociación de Vecinos Autoconvocados, relató que desde hace más de un año vienen luchando para ser escuchados por las autoridades. Afirmó que, considerando el estado de las calles, el paso de camiones generará un caos total en Presidente Franco.

Indicó que se prevé que el paso de camiones sea de 19:00 a 07:00. Sin embargo, recordó la experiencia del Puente de la Amistad, donde normalmente los camiones forman fila desde las 14:00 o 15:00 para cruzar, sobrecargando la ruta PY02.

“Le pido encarecidamente al presidente Santiago Peña que escuche a su pueblo, porque tal vez no sabe del peligro que hay para Presidente Franco. ¿Cómo se va a habilitar sin tener lo básico, si en Franco no se hizo ninguna obra complementaria? Lo único que se hizo fue para las multinacionales y tampoco está listo”, expresó.

Por su parte, Cayo Arréllaga, otro poblador de la zona, relató que la obra del puente sobre el río Monday apenas alcanza el 30% de ejecución y que recién se terminaría en el año 2027. Es decir, por más de un año se utilizarán calles y avenidas que no fueron ampliadas para el paso de camiones.

Agregó que hay tramos de solo 6,20 metros de ancho que se utilizarán en doble sentido, lo que genera inquietud entre los vecinos. “Queremos que se conozca la magnitud del problema y del caos que va a ocasionar esta habilitación parcial o provisoria del paso de camiones en lastre. Ni siquiera hay acuerdo para el paso de vehículos livianos de los franqueños”, dijo.

En otro momento, pidió al presidente de la República que llegue hasta el Puente de la Integración por la ciudad de Presidente Franco para que vea la realidad, considerando que normalmente utiliza el aeropuerto de Itaipú, cruza por la represa y accede por Foz de Iguazú.

No quieren apurar la habilitación del puente

Desde la citada asociación, proponen esperar la habilitación del puente hasta que existan condiciones mínimas para la circulación de camiones. Señalan que las principales avenidas, como Bernardino Caballero, no fueron ampliadas y ni siquiera cuentan con licitación en curso.

“¿Qué necesidad hay de apurar la habilitación si las obras complementarias no están en condiciones o directamente no fueron realizadas? Es una verdadera lástima la forma en que nuestro gobierno encara las obras para que este puente sea habilitado”, dijo Arrellega en otro momento.

Receita Federal prepara mudanza en la zona primaria del Puente de la Integración

Aclararon que no están en contra del progreso ni de la habilitación del puente, pero piden que sea un “progreso ordenado”. “Estábamos ilusionados porque desde el año 1992 los franqueños sueñan con un progreso ordenado”, añadieron.

Los pobladores no descartan recurrir a manifestaciones pacíficas para exigir las condiciones adecuadas para la circulación de camiones. La habilitación está prevista para el próximo sábado, tras una reunión entre los presidentes de Paraguay y Brasil.