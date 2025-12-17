Con obras complementarias aún inconclusas, habilitarán el Puente de la Integración, este viernes

Las comunicaciones oficiales de Brasil indican que la habilitación parcial del puente de la Integración, que une Presidente Franco (PY) con Foz de Yguazú (BR), se realizará el próximo viernes 19, a las 15:00, con la presencia del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva.

En tanto, del lado paraguayo no existe confirmación oficial del evento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ni en la Itaipú Binacional, responsables de la ejecución de las obras, afirman no estar al tanto del acto.

Tampoco se creó un sistema de acreditación para la participación de los medios de prensa paraguayos, por lo que toda la organización se centraliza a través de las instituciones brasileñas.

En esta primera etapa, la habilitación será para el cruce de camiones de gran porte, pero en vacío.

Si bien la pasarela ya está concluida y apta para todo tipo de vehículos, el paso se realizará de manera gradual, ya que no existen condiciones para un tránsito intenso debido a la falta de culminación de las obras complementarias.

Del lado paraguayo aún no está listo el Corredor Metropolitano del Este (CMDE), principalmente el puente que se encuentra en ejecución sobre el río Monday.

En tanto, del lado brasileño, si bien las carreteras que forman parte del Perimetral Leste, que da acceso al puente, están prácticamente concluidas, aún faltan trabajos de terminación y seguridad, como vallas de protección, señalización e iluminación, entre otros.

El proyecto del segundo puente con Brasil en Alto Paraná data de 1992. La obra fue concluida hace ya tres años, pero su habilitación se retrasó debido a la falta de obras complementarias.