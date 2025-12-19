DNIT realiza simulacro operativo en el Puente de la Integración con camiones vacíos

El gerente general de Aduanas, Juan Olmedo, explicó que el acto formal de habilitación, en el lado paraguayo, está previsto para mañana, por lo que esta mañana decidieron realizar un simulacro de verificación en tiempo real de todo el proceso operativo en nuevo centro de frontera.

Lea más: Habilitación del puente de la Integración marcado por obras inconclusas

En esta primera etapa, el paso fronterizo estará habilitado solo para camiones vacíos (en lastre), tanto de ingreso como de salida entre Presidente Franco (Paraguay) y Foz de Yguazú (Brasil). Según Olmedo, este plan piloto se extenderá durante todo el año 2026, con el objetivo de evaluar el flujo operativo.

Control con escáner y seguridad reforzada

Uno de los principales avances que incorpora esta etapa es la implementación, por primera vez en el Alto Paraná, del control intrusivo de cargas mediante escáneres. Todos los camiones que saldrán del país serán sometidos a este sistema.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, apoyarán en la zona primaria la Dirección Migraciones, Dinatran y militares de la Armada paraguaya, que ya cuenta con un puesto en la cabecera de la nueva conexión internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horario nocturno y flujo estimado

El tránsito de camiones acordado entre Paraguay y Brasil es de 22:00 a 05:00, con el fin de no interferir en la vida cotidiana de los habitantes de Presidente Franco, ya que el acceso será por el casco urbano, según explicó Olmedo.

Asimismo, aclaró los camiones que ingresen al estacionamiento de la zona aduanera antes de las 05:00 podrán realizar los trámites hasta las 07:00.

El tiempo promedio de gestión por camión será menos de dos minutos, lo que permitiría un flujo rápido sin largas filas. Se prevé un movimiento diario de 200 a 220 camiones en total (entrada y salida), con picos que podrían llegar a 250 unidades.

Lea también: Primeros cruces por el Puente de la Integración serán nocturnos y sin carga

La habilitación total del Puente de la Integración está prevista recién para enero de 2027, una vez culminadas las obras del Corredor Metropolitano del Este, previstas para diciembre de 2026.

Los vecinos cuestionan la habilitación del Puente de la Integración sin las obras complementarias, pues consideran que el ingreso de los camiones de gran porte por el centro de la ciudad generaría un caos.