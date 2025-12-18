Primeros cruces por el Puente de la Integración serán nocturnos y sin carga

Con el objetivo de descomprimir el Puente de la Amistad, se está trabajando en las pruebas finales para la habilitación del Puente de la Integración entre Paraguay y Brasil.

El ministro Óscar Orué confirmó que este fin de semana iniciarán oficialmente las operaciones en el nuevo cruce fronterizo. No obstante, el paso será limitado y solamente nocturno en esta primera etapa.

“Estamos realizando las pruebas finales. En esta primera etapa, a partir de las 22:00 hasta las 5:00, pasarán los camiones en lastre (vacios)”, detalló a través de sus redes sociales.

Compartió además un video de los camiones realizando las últimas pruebas. La fecha prevista para la habilitación es el próximo 20 de diciembre.

Habilitación para camiones cargados, recién en el 2027

Si bien la pasarela ya está concluida y apta para todo tipo de vehículos, el paso se realizará de manera gradual, ya que no existen condiciones para un tránsito intenso debido a la falta de culminación de las obras complementarias. La habilitación para camiones cargados está prevista recién para el 2027.

Se desconoce la fecha prevista para el cruce de vehículos de menor porte.

El retraso se debe principalmente porque del lado paraguayo aún no está listo el Corredor Metropolitano del Este (CMDE), principalmente el puente que se encuentra en ejecución sobre el río Monday.

En tanto, del lado brasileño, las carreteras que forman parte del Perimetral Leste, que da acceso al puente, están prácticamente concluidas. No obstante, todavía en Brasil faltan trabajos de terminación y seguridad, como vallas de protección, señalización e iluminación, entre otros.