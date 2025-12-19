Habilitación del puente de la Integración marcado por obras inconclusas

La inauguración del puente de la Integración está prevista para mañana a las 15:00, en el lado brasileño, mientras que en el lado paraguayo será a las 11:00 del sábado, con presencia del presidente de la República, Santiago Peña. En tanto, el paso de camiones comenzará el sábado desde las 19:00.

En esta primera fase, la habilitación será solo para el paso de camiones vacíos, desde las 19:00 hasta las 07:00. Se estima que pasarán unos 400 camiones al día, que es la cantidad de camiones lastre que actualmente cruzan por el puente de la Amistad.

Primeros cruces por el Puente de la Integración serán nocturnos y sin carga

Las calles y avenidas de Presidente Franco no fueron adecuadas para el paso de camiones de gran porte que crucen el puente de la Integración. Como el acceso será por el Corredor Metropolitano del Este, que aún está inconcluso, principalmente por el poco avance del puente sobre el río Monday, se deberán utilizar angostas calles y avenidas de la ciudad.

Trabajos viales a última hora

Como los camiones de gran porte no podrán maniobrar en los cruces, se hicieron ampliaciones de pocos metros en las intersecciones, utilizando espacios de paseos centrales, como se hizo en la avenida Monday. Hoy, luego de las quejas de los vecinos, apuraron las terminaciones, ya que hace días solo se habían realizado empedrados y dejaron escombros en los paseos centrales.

En medio de críticas de vecinos, Presidente Franco se prepara para el Puente de la Integración

En tanto, en la avenida Brasil ni siquiera hay banquina y en uno de los cruces no existen semáforos en todas las bocacalles. Ante esta situación, los pobladores franqueños advierten que puede ocurrir un colapso vial en la ciudad y exigen las adecuaciones. Propusieron incluso que el puente sea habilitado recién cuando el Corredor Metropolitano esté listo, pero no fueron escuchados.

Debate sobre apertura del puente de la Integración

Esta mañana, pobladores y autoridades se reunieron para debatir sobre la apertura del puente de la Integración. Algunos sectores incluso propusieron recurrir a medidas de fuerza para evitar la habilitación, pero como se trata de un esperado proyecto desde hace 30 años, optaron por no oponerse.

Temen colapso vial en Presidente Franco por falta de obras de adecuación para la habilitación del Puente de la Integración

El intendente franqueño, Roque Godoy (PLRA), quien estuvo en la reunión, confirmó que ni siquiera fue notificado oficialmente de la apertura del puente. Ya cerca del mediodía recibió una comunicación oficial de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Lamentó que muchas obras solicitadas por la Intendencia, vecinos y concejales no hayan sido ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Desde hace varios años, desde la Municipalidad estamos insistiendo y lastimosamente no hay respuesta todavía. Presidente Franco tiene algunos desafíos importantes aún, pero creemos que con la habilitación del puente esto nos va a dar más fuerza para poder trabajar por esas cosas. Vamos a reforzar la cantidad de agentes de tránsito, principalmente en el horario nocturno”, dijo.

Exigen explicaciones por deficiencias en la ruta de acceso al Puente de la Integración

Por su parte, la concejal departamental Julia Ferreira (PLRA) manifestó que es preocupante el tráfico vehicular que se va a generar dentro del distrito.

Igualmente hoy, una comitiva de la Receita Federal de Brasil encabezada por Robinson Sakiyama Barreirinhas, secretario especial de esta institución visitó la zona primaria del puente, en el lado paraguayo. Igualmente estuvieron en la zona de la obra del puente del río Monday, compañado de sus pares paraguayos, encabezado por el administrador de la Aduana del puente de la Amistad, Alcides Brizuela.