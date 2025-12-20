Impiden el ingreso del impulsor del Puente de la Integración al acto oficial

Santacruz, exintendente de Presidente Franco durante el periodo 1991 y 1996, llegó acompañado del concejal municipal colorado Hugo Mendoza, pero los encargados de la seguridad no le permitieron el acceso.

Lea más: Habilitan de forma parcial el Puente de la Integración en medio de reclamos

“Fui invitado por el intendente Roque Godoy y acudí por esa invitación; de no haberla recibido, no habría venido. Por la delicadeza y honestidad que mantengo hasta hoy, probablemente este puente no se hubiera construido. Gracias a mi trabajo y compromiso con la gente, especialmente con los más humildes, esta obra existe y servirá en beneficio de la población”, manifestó visiblemente molesto.

El exjefe comunal agregó que la negativa de ingreso le generó “angustia y desesperanza”, al ver que se le reconoce más a quienes nada hicieron por el proyecto de la conexión internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esto refleja una política equivocada del Gobierno central, que no tomó con seriedad la situación. A mi edad, sigo con mucho vigor y aun así recibo esta bofetada, pese a haber procurado que el pueblo pueda vivir con más dignidad”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Puente de la Integración, que une Presidente Franco con la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, fue inaugurado en la tarde de este sábado durante un acto oficial que contó con la participación del Presidente de la República, Santiago Peña.

Lea también: Puente de la “desintegración”: Peña y Lula habilitan obra por separado

La obra del puente se terminó hace dos años, pero su apertura se retrasó hasta hoy debido a la falta de obras complementarias en ambos lados de la frontera. Por el momento, la habilitación será solo en horario nocturno y para camiones vacíos, hasta que se concluya la construcción del puente sobre el río Monday, prevista para finales de 2026.