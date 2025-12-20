Presidentes de comités liberales de Ciudad del Este respaldan a Yo Creo

La presidenta del Consejo de Comités, María Elida Florentín de Alcaraz, sostuvo que la decisión de dar continuidad al proyecto político con Yo Creo es en respuesta a la voluntad del pueblo liberal de Ciudad del Este. Aseguró que son conscientes del riesgo ser sancionados por las autoridades del partido, pero que ellos buscan el bien común.

Florentín cuestionó la conducción partidaria desde Asunción, pues, según ella, no respetaron la voluntad de una ciudad donde la mayoría de los presidentes de comités apoya el proyecto con Yo Creo.

“Amamos a nuestro partido y queremos dejar un buen legado a nuestros hijos. Por eso apostamos a sostener a una oposición que está administrando bien la Municipalidad. Nos reunimos como gente libre, analizamos juntos el camino a tomar y asumimos con responsabilidad esta decisión”, remarcó.

Según Florentín, 15 presidentes de comités estuvieron presentes en el acto, además de uno que se ausentó, pero que también respalda al acuerdo político con Yo Creo.

Por su parte, el exintendente de Ciudad del Este y principal líder de Yo Creo, Miguel Prieto, celebró el respaldo de los dirigentes liberales. Aseguró que el PLRA fue clave en las victorias electorales en la ciudad y nuevamente reafirmó que el único camino para la oposición es apostar por la unidad.

En otro momento de su intervención, el exjefe comunal se refirió a los proyectos que pretende impulsar en caso de ser Presidente de la República. Asimismo, nuevamente lanzó críticas al gobierno colorado.

“Ya puedo imaginar la construcción de una conexión eléctrica entre Ciudad del Este y Asunción; también el fortalecimiento de las escuelas y la repatriación de compatriotas que hoy se encuentran en Argentina o España. Nuestro objetivo es transformar un sistema obsoleto que desde hace más de 70 años perjudica al país y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

“El PLRA es clave para el proyecto 2026 y 2028”

El intendente de Ciudad del ESTE, Daniel Pereira Mujica, destacó la importancia del PLRA en su triunfo del 9 de noviembre y valoró la lucha histórica del pueblo liberal.

“A la fuerza no le van a llevar al pueblo liberal. Hay linaje de padres y abuelos que resistieron la dictadura, la tortura y la opresión”, expresó. Señaló que el acto confirma la firmeza de los dirigentes liberales locales y adelantó que otros partidos también se sumarán al proyecto para el 2026.

Pereira Mujica dijo que la intención de dividir a la oposición en Ciudad del Este es una estrategia del cartismo. “Ciudad del Este les genera miedo. Fue una maniobra política clara, pero les vamos a volver a ganar con amplio margen”, concluyó.