Exdirector de Policía brasileña ya va rumbo a CDE para ser expulsado

El exdirector general de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil, Silvinei Vasques, fue retenido anoche en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque. Intentaba viajar a Panamá, con destino final a El Salvador, mediante un pasaporte paraguayo que no le pertenece.

De acuerdo con la Policía Nacional, el exjefe policial brasileño ya fue trasladado con fuertes medidas de seguridad a Ciudad del Este, desde donde se concretará su expulsión a Brasil a través de Foz de Iguazú.

Vasques soporta dos condenas en Brasil, una de ellas vinculada a un intento de golpe de Estado para mantener en el poder al expresidente Jair Bolsonaro, quien también se encuentra procesado en su país.

Alerta previa y coordinación regional

El comisario Sergio González, jefe del Departamento Policial Aeroportuario, confirmó que el procedimiento se dio en el marco de una alerta previa emitida por Brasil y compartida a nivel regional.

“Ya teníamos una alerta previa”, señaló y agregó que “ya son casos reiterados que estamos teniendo acá en el aeropuerto”.

Indicó que existía información sobre la posibilidad de que una persona utilizara el aeropuerto paraguayo “para vulnerar la seguridad, precisamente, policial e inmigratoria, para desplazarse a otros países”.

En ese contexto, explicó que el caso se manejó mediante el comando tripartito y una coordinación nacional e internacional, debido a la violación de una medida alternativa a la prisión que pesaba sobre Vasques en Brasil. “Hubo una alerta entonces, no solo para Paraguay, sino a nivel regional”, comentó.

Detección en Migraciones y control biométrico

González relató que Vasques se presentó anoche en la zona de Migraciones cerca de las 23:30, momento en que exhibió un pasaporte paraguayo con identidad y nacionalidad paraguaya. “Con el cotejo rápido se dieron cuenta de que tenía alguna inconsistencia”, explicó.

Ante esa situación, el personal técnico del aeropuerto procedió a una verificación mediante datos biométricos, específicamente a través de la huella dactilar. “Con eso descartamos rápidamente que se tratara de esa persona”, dijo el comisario, en referencia a la identidad paraguaya presentada.

Posteriormente, se retomó el contacto con los pares regionales para confirmar la identidad real. “Fue esta mañana que obtuvimos la información que esta persona se trataba de Vasques y que contaba con una orden de captura por delitos contra el Estado”, precisó.

Intentaba salir del país rumbo a Panamá

El jefe policial aclaró que Vasques no fue detenido al ingresar, sino cuando intentaba salir del país. “Él intentaba salir del país con destino a Panamá y destino final a El Salvador”, puntualizó.

También confirmó que el traslado a Ciudad del Este se concretó cerca de las 14:30 de este viernes, bajo un fuerte esquema de seguridad. “Hace minutos concretamos su envío a Ciudad del Este con todas las medidas de seguridad adicionales”, expresó.

El operativo de traslado se realiza exclusivamente con custodia de la Policía Nacional, sin acompañamiento de fuerzas brasileñas en esta etapa.

“Solamente con la seguridad como corresponde a nivel de nuestra Policía, en coordinación con todas las fuerzas policiales de ese trayecto camino a la Triple Frontera”, explicó González.

Documentos brasileños en su poder

El comisario, asimismo, confirmó que durante la revisión de los equipajes se hallaron documentos originales brasileños pertenecientes a Vasques.

“Hoy constatamos que contaba con sus documentos originales del Brasil: dos pasaportes y una cédula brasileña, que sí le corresponde”, afirmó.