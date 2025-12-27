Toman por asalto una farmacia: roban medicamentos, dinero y celulares

El robo ocurrió en el interior del local denominado Abecan Pharma, ubicado sobre la calle Tupasy Róga, casi ruta PY07, ubicado a pocas cuadras de la Comisaría 3ª del barrio Santa Ana.

Los asaltantes se llevaron un importante lote de medicamentos contra la obesidad, valuados en unos 80 millones de guaraníes, consistentes en 120 cajas de TG Tirzepatida de 15 mg. Además, sustrajeron la suma de G. 1.500.000 en efectivo y varios celulares.

Un video de circuito cerrado captó el momento en que los asaltantes ingresaron al local. Uno de ellos desenfundó un arma y dio la voz de asalto.

Según la denuncia, los asaltantes utilizaban buzos, tapabocas y quepis de color negro. Uno de ellos portaba un arma de fuego tipo pistola. La víctima relató a la Policía que se encontraba en la caja de la farmacia cuando ingresaron los autores del hecho; uno de ellos la apuntó con el arma de fuego y le exigió la entrega de dólares.

Al manifestar que no había dólares en el local, los delincuentes se apoderaron del dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora y del medicamento controlado que estaba guardado en la heladera.

Encerraron a la víctima

Tras el asalto, los ladrones se dieron a la fuga a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz, color azul, con matrícula paraguaya, cuya numeración no pudo ser visualizada.

Antes de huir, cerraron con llave la puerta de acceso principal de la farmacia, llevándose la llave y dejando encerrada a la víctima.