Viajes a Brasil y compras de fin de año generan intenso tráfico en el Puente de la Amistad

En estas épocas del año, consideradas temporada alta, la zona céntrica de Ciudad del Este permanece repleta, tanto de automovilistas como de peatones. Algunos están de compras, mientras que otros buscan llegar al Puente de la Amistad con destino a Brasil.

En la ruta PY02 es común ver filas de vehículos desde la rotonda Reloj hasta el puente. Otros buscan caminos alternativos por la avenida Luis María Argaña, pero también se registra una importante congestión.

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), César Aranda Torres, explicó que el intenso movimiento por las fiestas de fin de año se mantendría hasta mañana, víspera del Año Nuevo.

Como los camiones vacíos están pasando por el Puente de la Integración, los camiones cargados circulan con mayor rapidez por el Puente de la Amistad, dejando mayor espacio para turistas y compradores.

Sin embargo, debido a la temporada alta, el tránsito sigue siendo muy pesado tanto en el puente como en la zona céntrica. “Hay muchos turistas paraguayos que están pasando hacia Brasil para vacacionar”, dijo Aranda.

¿En qué horario conviene cruzar el puente ?

El horario más fluido en el puente se da en horas de la madrugada, hasta aproximadamente las 07:00; luego se intensifica el tráfico por el paso de compradores, en ambos sentidos de la pasarela internacional.

“El paso es más holgado antes de las siete, pero influye mucho el control aduanero en Brasil, que muchas veces también ralentiza el tráfico”, expresó.

Para los compradores se recomienda buscar estacionamiento fuera de la zona céntrica, debido a que tanto los espacios públicos como los estacionamientos privados se mantienen repletos en estos días.

Otra alternativa es utilizar transporte público o transporte alternativo, evitando ingresar con vehículos particulares hasta la zona céntrica para evitar demoras.