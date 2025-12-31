Franqueños reclaman señalización y control por circulación de camiones hacia el Puente de la Integración

Los primeros días de operación del Puente de la Integración, que une Presidente Franco con Foz de Iguazú, estuvieron cargados de quejas de los pobladores locales. Esto se debe a que las calles y avenidas no están en condiciones para la circulación de camiones de gran porte. En esta primera fase, solo está habilitado el paso de camiones vacíos por esta pasarela internacional.

Las quejas de los vecinos se centran principalmente en el destrozo de cables de tendidos eléctricos, de telefonía e internet, que los camiones arrastran a su paso. Igualmente, hay quejas de los camioneros, quienes son obligados a utilizar esta pasarela pese que no hay condiciones de circulación.

Habilitación del puente de la Integración marcado por obras inconclusas

La circulación de camiones solo está permitida en algunas calles y avenidas, en el horario de 22:00 a 05:00. Sin embargo, ante la falta de control y de señalización, los camiones circulan por zonas no habilitadas, causando daños a la infraestructura urbana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La habilitación del puente es provisoria, considerando que del lado paraguayo aún no está listo el Corredor Metropolitano del Este (CMDE), principalmente el puente que se encuentra en ejecución sobre el río Monday. En tanto, del lado brasileño, si bien las carreteras que forman parte del Perimetral Leste, que da acceso al puente, están prácticamente concluidas, aún faltan trabajos de terminación y seguridad, como vallas de protección, señalización e iluminación, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto del segundo puente con Brasil en Alto Paraná data de 1992. La obra fue concluida hace ya tres años, pero su habilitación se retrasó debido a la falta de obras complementarias. Actualmente, pasan unos 200 camiones diariamente, en días hábiles por lo que hoy y mañana la circulación estará inactiva.