Sepa cuánto costó al contribuyente de Ciudad del Este la fiesta Réveillon 2026

El director de Comunicación de la Comuna esteña, Antonio Del Puerto, confirmó que el monto de 550 millones de guaraníes corresponde exclusivamente a recursos municipales.

Del Puerto aclaró que, si bien el municipio cubrió gran parte de la organización, el sector privado también participó como patrocinador para la contratación de artistas y el despliegue logístico. Los detalles sobre los montos aportados por las empresas serán transparentados a través de una rendición de cuentas, anuncaron.

El concejal municipal Sebastián Martínez (Yo Creo) defendió la inversión y destacó el impacto positivo del evento en la economía local. Señaló que la celebración impulsó una alta ocupación hotelera y generó buenos ingresos tanto para grandes empresas como para pequeños comerciantes.

“Estas inversiones no son alocadas y generan un impacto positivo en la economía local, desde los hoteles hasta el vendedor ambulante, a las personas que están en el día a día. Queremos que siga siendo un atractivo y que todo el mundo venga a Ciudad del Este”, afirmó el edil.

Martínez también resaltó la presencia de visitantes extranjeros, principalmente de Brasil, Chile, Colombia y Bolivia.

La fiesta

La capital de Alto Paraná recibió el 2026 con una celebración que contó con buena concurrencia del público que disfrutó de espectáculos artísticos, música en vivo y un show de fuegos artificiales de más de cinco minutos.

Los artistas que se presentaron fueron: el grupo mexicano Paco Barrón, un tributo a Ke Personajes, además de DJ Chevo, Funk Chula, DJ Samudio y el grupo Los Paredes.

Esta fue la tercera edición del Réveillon en Ciudad del Este y la segunda consecutiva realizada en el Lago de la República.

Abismal diferencia con la Villa Navideña de Itaipú

La inversión municipal es mínima en comparación con el gasto realizado por Itaipú Binacional, que este año desembolsó la millonaria suma de 850.000 dólares para las celebraciones navideñas.

Para la ejecución, la binacional había recurrido a una ONG “amiga”, denominada Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso), pero no se proporcionó ninguna información sobre la forma en que se ejecutó el cuestionado proyecto.