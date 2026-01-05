Piden intervención de Peña ante la falta de voluntad política de Argentina para habilitar la balsa Irala–Puerto Libertad

El proyecto, que implicó una inversión privada de más de 3 millones de dólares, se encuentra paralizado desde hace más de un año, pese a que se cumplieron todas las exigencias requeridas por las autoridades de ambos países. La falta de funcionarios de la Aduana argentina es actualmente el único obstáculo para la habilitación del cruce fluvial sobre el río Paraná.

El intendente del municipio argentino Puerto Libertad, Fernando Ferreira, lamentó las tediosas y constantes postergaciones y apuntó a la burocracia del lado argentino. “Desde Paraguay siempre fue mucho más sencillo avanzar, cumpliendo las medidas técnicas y legales, pero sin tanta burocracia. Del lado argentino siempre hay nuevas exigencias”, afirmó.

Según detalló, desde el inicio del proyecto se realizaron numerosas obras solicitadas por las autoridades argentinas, como la mejora de la rampa de acceso, la instalación de sistemas de seguridad, y casillas para Migraciones, Aduana y Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). “Todo lo que pidieron se hizo. Hoy ya no falta infraestructura, solo falta gente. Capaz sea por los recortes del gobierno de Milei”, subrayó.

Ferreira explicó que, pese a las gestiones realizadas a nivel de las municipalidades (Irala y Libertad), provincial y consular, el problema sigue sin poder destrabarse. Incluso, el gobernador de Misiones solicitó formalmente a la Aduana la habilitación del puerto de Libertad, sin resultados concretos hasta el momento.

“Nos dicen que no hay personal por los recortes del gobierno nacional, pero no dan fechas ni una señal clara. Todo es totalmente incierto”, lamentó.

El jefe comunal consideró que la solución podría llegar mediante una intervención directa del presidente de la República, Santiago Peña, ya que Ferreira no forma parte de la línea política del gobierno de Javier Milei.

“Con una decisión política, esto se resuelve fácilmente. Por eso creemos que es necesario un pedido desde Mburubicha Róga (Santiago Peña) hacia Buenos Aires (Javier Milei)”, señaló.

Características de la embarcación

La balsa fue trasladada temporalmente a Mayor Otaño (Itapúa), donde la misma empresa también presta servicio. La situación generó preocupación y especulaciones entre los pobladores; sin embargo, la empresa aclaró que el traslado es temporal para realizar reparaciones en otra embarcación.