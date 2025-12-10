Puente y balsa siguen sin fecha de habilitación: otro año perdido para ampliar la integración regional en Alto Paraná

Pese a la insistencia de los gremios empresariales y comerciales, además de las autoridades locales, persiste la larga espera para la habilitación de dos nuevas conexiones internacionales en Alto Paraná. En ambos casos, la traba radica en la burocracia, ya que las estructuras están listas.

Una de las obras más esperadas en el décimo departamento es el puente de la Integración, que fue concluido a finales del 2022, pero hasta ahora no fue habilitado. Es decir, la obra está en desuso desde hace tres años. También están listos los edificios para las diversas oficinas de control aduanero y migratorio.

Lea más: Brasil autoriza despliegue de la Fuerza Nacional en el Puente de la Integración

En los últimos meses hubo reiteradas reuniones para apurar la apertura, pero todo indica que este año concluirá nuevamente sin que se utilice la pasarela, ya que aún no hay fecha para la habilitación. El puente de la Integración puede significar un importante alivio al intenso tráfico en el puente de la Amistad, que enfrenta un grave colapso.

Otra esperada conexión internacional

Otra conexión en espera es la habilitación de una balsa que unirá Domingo Martínez de Irala (Paraguay) con Puerto Libertad (Argentina). La embarcación ya zarpó a inicios de año y cuenta con todos los permisos necesarios para operar el cruce internacional. Sin embargo, se espera que el Gobierno de Argentina dé el visto bueno para comenzar los viajes.

La balsa, que cuenta con capacidad para transportar 30 vehículos y 130 pasajeros, lleva varios meses anclada en el río Paraná. Este retraso ocasiona pérdidas para la empresa Macuco Eco Aventura, que ya abonó un seguro bilateral anual de 9.000 dólares sin poder explotar aún el servicio.