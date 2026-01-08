Aumentos y contratos con “peajes” inflaron el presupuesto municipal durante el interinato de Portillo, denuncia Mujica

Tras la denuncia de María Portillo sobre un supuesto despido masivo de liberales en la Municipalidad de Ciudad del Este, desde la comuna afirmaron que se trató de un saneamiento financiero. El intendente de la ciudad, Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), salió al paso de la denuncia y afirmó que tuvieron que tomar medidas por recomendación del área financiera.

Detalló que durante el interinato de Portillo en la Intendencia se aumentó el salario a 159 personas y se contrató a otras 184.

“Cuando llego, Finanzas me informa que están reventando nuestro presupuesto y automáticamente tuve que anular esas resoluciones. Esto impactó aproximadamente en 1.500 millones de guaraníes mensuales de nuestro presupuesto y en 18.000 millones anuales en gastos rígidos”, afirmó.

Igualmente, sostuvo que le comentaron que un grupo de personas incluso sacó provecho de las contrataciones y aumentos, en referencia a rumores sobre presuntos cobros de “peajes” para conceder aumentos salariales y nuevas contrataciones.

“Me comentaron que algunas personas también sacaron negocio de esto. No tengo pruebas, pero eso me manifestaron”, dijo Pereira Mujica.

Por su parte, María Portillo negó haber solicitado dinero para determinar aumentos salariales o nuevas contrataciones. Aseguró que se trata de acusaciones falsas y graves que deberían ser investigadas.

“Niego categóricamente haber pedido algo a cambio a algunas personas por su contratación o aumento. Pienso que esas cosas ya son demasiada maldad y sería bueno que realicen denuncias en la Fiscalía para esclarecer este tipo de afirmaciones por parte del intendente”, indicó.

En cuanto a las contrataciones, Portillo afirmó que muchos de ellos ingresaron por concurso: 25 en la PMT, 15 para guardias de seguridad y 20 para transporte público. También detalló que otras contrataciones fueron realizadas para el proyecto Navidad Sustentable y distintas direcciones, a pedido de los respectivos directores, y que en total no superaron las 150 contrataciones.

Asimismo, señaló que los reajustes salariales se realizaron para equiparar o alcanzar el salario mínimo legal.

Pereira Mujica recordó que cuando Miguel Prieto asumió en 2019 se encontró con 3.500 funcionarios y que de un “plumazo” debió desvincular a unos 1.000. Actualmente, el total de funcionarios está entre 2.200 y 2.250 aproximadamente, de los cuales unos 350 son del cuadro permanente y el resto contratados.

No tuvieron en cuenta afiliación, afirman

El intendente aseguró que no se tuvo en cuenta la afiliación política de las personas para no renovar los contratos, negando así la acusación de Portillo de persecución política.

“La verdad es que nosotros no miramos tanto la afiliación. Estuvimos más bien viendo quién está trabajando, quién no está trabajando y quién no cumple funciones específicas. O sea, lo que vulgarmente llamamos planilleros”, señaló.

Por otra parte, el jefe comunal afirmó que la ciudadanía espera obras como empedrado y asfaltado, pozos artesianos, plazas, inversión en salud y educación, por lo que no se puede destinar tantos recursos a salarios.

“No tengo nada personal contra María o Carlos Portillo, pero para nosotros, como equipo, el modo Yo Creo de gobernar es innegociable. Tratamos de equilibrar y no sobrecargar la cantidad de funcionarios, de tener un manejo eficiente y transparente y de utilizar el dinero público para hacer obras. Esa es la visión diferente de la vieja política, que solamente quiere llenar de funcionarios la gestión pública”, sentenció.

Respecto a la ruptura con el Partido Liberal, luego de varios años de acuerdo con la adhesión de María Portillo a la bancada oficialista, Pereira Mujica dijo que respetan la alianza que hicieron con Cruzada Nacional, pero que la mayoría de los dirigentes liberales siguen respaldando a Yo Creo.