Buses de turismo podrían cruzar el puente de la Integración desde la segunda quincena de enero

La segunda fase de apertura parcial del puente de la Integración podría darse desde el próximo 19 de enero, con el paso de ómnibus de turismo. Así lo confirmó el delegado de la Receita Federal en Foz do Iguazú, César Viana, a medios de la ciudad vecina.

Lea más: Piden utilización del predio de la ANNP como lugar de espera para cruzar el Puente de la Integración

Conforme a un acuerdo bilateral entre Paraguay y Brasil, aún no existe previsión para la liberación del tránsito de peatones, motocicletas, vehículos particulares ni camiones cargados.

Uno de los principales factores que impide la habilitación plena de la pasarela internacional es la falta de culminación de obras complementarias, que del lado paraguayo están previstas recién para el año 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, el paso de camiones vacíos favorece levemente al cruce por el puente de la Amistad, que permanece colapsado por la alta demanda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fallas estructurales en ambas aduanas

Por otra parte, el delegado César Viana destacó que tanto la aduana brasileña como la paraguaya enfrentan problemas estructurales. Las fallas incluyen filtraciones, daños en los revestimientos, inconvenientes en los sistemas de aire acondicionado y deficiencias en la iluminación externa, las cuales no pueden ser reparadas directamente debido a que las obras aún se encuentran bajo garantía contractual.

Lea también: Habilitación del puente de la Integración marcado por obras inconclusas

Del lado paraguayo, funcionarios de las instituciones apostadas en el lugar confirmaron fallas eléctricas, por lo que recurren al funcionamiento de generadores.