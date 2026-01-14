Reo se fuga, roba un camión y lo vende en Paraguay para gastar casi todo en fiestas y drogas

Según el informe, el reo —cuya identidad no fue divulgada— abandonó la obra donde fue designado y no regresó al centro penitenciario. Tras la fuga, se reunió con otros tres hombres y una mujer, con quienes hurtaron un tractocamión valuado en aproximadamente 200.000 reales (aproximadamente G. 250 millones, al cambio actual).

Posteriormente, el grupo transitó por la ruta BR-277 y cruzó el Puente de la Amistad hacia Paraguay, donde el vehículo fue vendido por apenas 14.000 reales (unos G. 17 millones). Luego de concretar la transacción, los involucrados regresaron a Brasil y permanecieron en un local nocturno, donde gastaron alrededor de 10.000 reales (casi G. 13 millones) en bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Tras un trabajo de investigación, agentes de la Policía Civil lograron recapturar al principal sospechoso, de cuyo poder incautaron 4.000 reales en efectivo. El detenido fue trasladado a una dependencia policial y posteriormente reintegrado al sistema penitenciario.

Los agentes de la Policía Civil anunciaron que se coordinará con el Comando Tripartito de la Policía Nacional para continuar con la investigación, ya que el camión robado no fue recuperado.