Estos son los vehículos más robados diariamente, según la Policía

Actualmente, se roban entre 1 y 3 autos por día a nivel país, según datos revelados por el jefe de departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional, Arnaldo Acosta.

De igual manera, sostuvo que el número de robos se redujo considerablemente en los últimos meses, ya que hacia la mitad de año se reportaban entre 6 o 7 robos diarios.

También apuntó que mientras se da el robo de un vehículo, también se recuperan seis vehículos o más, también a nivel nacional.

“Tratamos de abarcar todas las zonas y todos los días; varía mucho, pero tenemos más recuperados que robados día a día”, aseguró.

Los vehículos más robados

Otro punto que reveló el comisario es cuáles son los autos más robados, ya que en su mayoría estos son utilizados para volver a cometer otros hechos punibles:

Toyota Vitz

Toyota Allion

Toyota Premio

Toyota Auris

Toyota Runx/Allex

Del listado son todos los vehículos “vía Chile”, aunque entre los “favoritos” se encuentran los Allion y Premio, ya que suelen tener motores 1.800 y pueden alcanzar considerables velocidades para huidas.

Asimismo, también sostuvo que hay robos de vehículos de alta gama, sin embargo, generalmente estos son “enfriados” por un tiempo antes de volver a ser utilizados en algún tipo de acto ilícito.

Finalmente, aclaró que varios robos se pueden dar mediante los inhibidores al momento de bloquear los vehículos y por eso también apuntó que un sistema de GPS “es importantísimo”, inclusive hasta el punto de ser “fundamental para la sociedad”.

