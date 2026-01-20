Video: a punta de arma de fuego y golpes de puño le roban la recaudación del día

El robo ocurrió a las 09:00, frente al comercio J.M. Bebidas, ubicado en el km 9 Monday de esta capital departamental. Resultó víctima Marcial Espínola Legal, paraguayo, soltero, de 54 años, domiciliado en el barrio San Juan, quien fue despojado de toda la recaudación del día, cuyo monto no pudo precisar.

Los autores fueron dos personas de género masculino, armadas y con cascos, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta de color oscuro, sin chapa.

La víctima relató a la Policía que se encontraba a bordo de un camión de su propiedad cuando fue interceptado por dos sujetos con armas de fuego en mano, quienes lo intimaron a entregar la recaudación del día, para luego darse a la fuga.

El asalto fue captado por cámaras de circuito cerrado de las inmediaciones. En las imágenes se observa cómo uno de los asaltantes, con arma de fuego en mano, forcejea y golpea a la víctima para despojarla de todo el dinero que llevaba consigo.