Clausuran local comercial tras acumular 14 denuncias por presuntas estafas a turistas

Según la nueva denuncia, el cliente adquirió en Ciudad del Este aparatos celulares iPhone, computadoras MacBook y otros productos electrónicos por un valor total de 104.000 reales. Sin embargo, parte de los artículos entregados no coincidían con las especificaciones acordadas y, además, el cliente detectó un faltante de mercaderías valuado en aproximadamente 50.000 reales.

Ante la situación, una comitiva municipal se constituyó en el local comercial acompañando a la víctima. El procedimiento contó con el acompañamiento del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Durante la intervención, el responsable del local resarció al afectado mediante la entrega de cinco aparatos celulares iPhone y 5.000 reales en crédito para el retiro de otros productos del establecimiento, completando así el monto del faltante denunciado.

En el marco de la fiscalización, los funcionarios constataron además que el local no contaba con patente comercial vigente, por lo que se procedió a su clausura.

Posteriormente, se labró el acta correspondiente y la víctima fue derivada a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria, a fin de dar inicio a una investigación penal.

La directora de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Celia Bogado, contó que suman 14 denuncias contra este local desde el 2024. Explicó que, en la mayoría de los casos, los clientes son conducidos al local desde la zona primaria por supuestos guías turísticos.