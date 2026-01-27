Video: antecedentes de “Pingüi”, el abatido hoy en Fernando de la Mora

Emerson Giovanni Ruiz Díaz Acosta, alias “Pingüi”, fue abatido por su victimario durante un asalto en Fernando de la Mora, en la madrugada de este martes. Contaba con varios antecedentes y órdenes de captura vigentes por homicidio doloso.

Hace unos meses fue recapturado en la vía pública por la Policía, pues incumplió su prisión domiciliaria.

A pesar de su corta edad, Emerson Ruiz Díaz contaba con un frondoso prontuario. Tenía seis órdenes de captura por homicidio doloso, causas por robo agravado, tentativa de homicidio, el robo de un arma a un policía y hasta el disparo contra una niña de 6 años.

Pingüi fue detenido en varias ocasiones, pero a pesar de ello en todas las ocasiones fue beneficiado con prisión domiciliaria y otras medidas alternativas.

Asalto y homicidio en Fernando de la Mora

De acuerdo con los datos preliminares, cinco personas llegaron al lugar, ubicado en la zona norte de Fernando de la Mora, a bordo de un vehículo e ingresaron a la casa a través del techo.

Al percatarse de ruidos extraños, el propietario del inmueble se levantó y se produjo un enfrentamiento armado dentro de la vivienda.

La víctima fatal fue identificada como Mario Roberto Gómez Zayas, quien supuestamente sería un prestamista, que manejaba un importante flujo de dinero, lo que habría motivado el intento de asalto.