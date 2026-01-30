Video: así ocurrió el asalto que dejó dos muertos en Ciudad del Este

El atraco fatal ocurrió a las 12:59 de este viernes, en el local denominado “TS Celulares Asistencia Técnica”, ubicado sobre la avenida San José, en el barrio Ciudad Nueva de esta ciudad.

Conforme a las imágenes de circuito cerrado, a la hora indicada llegaron al local dos sujetos en una motocicleta, ambos con casco, y uno de ellos descendió, ingresó al comercio con una pistola en la mano.

El dueño del local, Abner Josías Santacruz Torres, se percató de la intención del asalto, por lo que rápidamente desenfundó su arma y efectuó disparos. El asaltante salió corriendo, pero en la huida también habría efectuado disparos para luego caer muerto.

Lea más: Motociclistas de plataforma se oponen a proyecto de Esgaib y plantean esto

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En medio de la balacera, la pareja del dueño del local, Fabiola Monserrat Romero Wuyk (32), cayó herida por un disparo en el cuello. Bomberos voluntarios intentaron reanimarla, pero también terminó muerta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El asaltante abatido aún no fue identificado, ya que no posee cédula de identidad y su huella dactilar no figura en el sistema informático de la Policía, mientras que su presunto cómplice, identificado como Arnaldo José Gómez Brizuela, domiciliado en Presidente Franco, fue aprehendido.

CDE: el triste relato del comerciante que perdió a su prometida en asalto

La investigación quedó a cargo del fiscal Gabriel Segovia Villasanti, quien afirmó que, por el momento, no tomará ninguna determinación sobre el dueño del local. Señaló que aún deben analizar varios elementos para determinar qué bala causó la muerte de la mujer. Adelantó que, de confirmarse que el disparo fue realizado con el arma de fuego de su pareja, igual se analizará el tipo penal aplicable, ya que no hubo intencionalidad.

En el lugar del crimen se incautó una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR 150 LTD, color azul, año 2026, con chapa N° 509 ABST, en la que se movilizaban los presuntos asaltantes.

Igualmente, se decomisaron dos armas de fuego: una pistola calibre 9 mm, marca Browning, serie N° 66004, utilizada por el supuesto autor abatido, y otra pistola, también calibre 9 mm, propiedad de la víctima Abner Josías Santacruz Torres.