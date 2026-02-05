Del aula al negocio de tirzepatida: cae estudiante de medicina por venta de fármacos para adelgazar

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima que los medicamentos de uso controlado estaban siendo ofertados en las redes sociales, sin prescripción médica ni autorización del organismo sanitario brasileño Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Los agentes policiales identificaron como presunto responsable a un estudiante de Medicina radicado en Paraguay.

Ante esto, solicitaron una orden de allanamiento al 9º Juzgado Federal de Curitiba, que fue ejecutada esta mañana en el municipio de Almirante Tamandaré, en el estado de Paraná, dentro de la región metropolitana de Curitiba.

El Operativo Esculapio permitió la detención de un estudiante y la incautación de varias ampollas del medicamento de origen paraguayo.

El detenido será procesado por contrabando, así como por la posesión y comercialización de medicamentos sin registro sanitario, cuya pena máxima es de 15 años de cárcel.

Los intervinientes mencionaron que la compra de medicamentos a través de redes sociales puede implicar productos falsificados o mal almacenados, lo que representaría peligro para los consumidores.