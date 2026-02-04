Asalto a camión de fármacos para adelgazar en CDE: ¿cuánto valía la carga robada?

En horas de la madrugada de ayer martes, un camión refrigerado que se dirigía a Ciudad del Este llevando una carga de fármacos adelgazantes fue interceptado por asaltantes armados sobre la Ruta PY02, cerca de la ciudad de Minga Guazú.

Los asaltantes se apoderaron del camión y tomaron como rehenes al conductor del vehículo y un acompañante, a quienes liberaron a unos cuatro kilómetros del sitio donde tuvo lugar el asalto. El camión fue abandonado también en esa zona.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el comisario Humberto Galeano, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, indicó que la investigación del hecho prosigue e indicó que, según manifestó la empresa que ordenó la entrega de los fármacos robados, el valor de la carga rondaría los 100.000 dólares en Paraguay.

Lea más: Inyecciones adelgazantes: esta es la gran diferencia de precio entre Paraguay y Brasil

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo esa carga, una vez introducida en el Brasil -que es el principal destino de la tirzepatida robada-, eleva su precio unas tres veces.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los asaltantes se apoderaron de cajas que contenían más de 1.600 unidades de medicamentos con el fármaco agonista de GLP-1, tirzepatida, de alta demanda en el Brasil para tratamientos adelgazantes.

Ofrecerán acompañamiento policial a transportes de fármacos

Según manifestó el conductor del camión, los asaltantes interceptaron su rodado a bordo de un vehículo de la marca Toyota, posiblemente del modelo Allion o Runx.

Los asaltantes actuaron armados y con sus rostros cubiertos.

Lea más: Violento asalto a empleado tras salir del banco en Cuatro Mojones

El comisario Galeano indicó que se solicitará a camiones que transporten fármacos que notifiquen sus salidas a la Policía para que los uniformados provean acompañamiento, como ocurre con los camiones que transportan productos electrónicos.