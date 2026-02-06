Operación “Escudo Guaraní” logra golpe de más de 190 millones de dólares contra el narcotráfico

Este viernes se informa que el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, junto con el comandante de las Fuerzas Militares, general César Augusto Moreno, supervisaron el desarrollo de la Operación “Escudo Guaraní”, una iniciativa conjunta que está marcando hitos estadísticos en la lucha contra el narcotráfico, según indicaron.

Revelan que se sacaron de circulación 1.119 toneladas de marihuana, lo que representa un golpe financiero de aproximadamente 192 millones de dólares para las estructuras criminales.

“Estamos ante una campaña que está teniendo una consecuencia récord. El trabajo que se planea bien, sale bien, y con Escudo Guaraní lo estamos demostrando”, afirmó el titular de la cartera de Defensa, quien por razones de seguridad no precisó la ubicación exacta de las tropas, aunque confirmó que se encuentran en la zona de influencia de Pedro Juan Caballero.

​La detección de las parcelas, algunas de ellas con sistemas de regadío mecanizado, fue posible gracias a la labor del Batallón de Inteligencia Militar (BIM) y reconocimientos aéreos y terrestres, informaron durante una conferencia de prensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el general César Augusto Moreno explicó que, si bien anteriormente estas tareas recaían mayoritariamente en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), hoy las Fuerzas Armadas tomaron un rol protagónico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Operación Escudo Guaraní: Senad y CODI destruyen 57.500 kg de marihuana en Alto Verá

Actualmente, unos 90 efectivos del Ejército, con apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea, operan en el terreno bajo el mando del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El comandante de las Fuerzas Militares subrayó que los resultados actuales son fruto de una inversión estatal que ya está en marcha:

Fuerza Aérea : adquisición de aviones Super Tucano y radares móviles de tecnología israelí.

Equipamiento : fortalecimiento del Ejército y la Armada, junto a donaciones de helicópteros de China (Taiwán).

Visión a futuro: reveló la existencia de un plan estratégico a 30 años, cuya primera etapa se ejecuta bajo la actual administración para garantizar la continuidad de la lucha contra el crimen organizado.

“Lo que más les duele a estas organizaciones es la pérdida de dinero, y con estas actividades estamos golpeando su estructura logística de forma directa”, concluyó el general Moreno.