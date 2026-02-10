Caja Fiscal: “Se abre la posibilidad de diálogo, pero de este gobierno se puede esperar cualquier cosa”, afirma dirigente

El secretario general del gremio, Conrado Cardozo, manifestó que la decisión de la Cámara de Senadores de postergar el tratamiento del proyecto hasta el 25 de marzo abre una posibilidad de diálogo, pero que se mantienen en alerta por la desconfianza hacia el gobierno.

“De este gobierno se puede esperar cualquier cosa. No vamos a dormir en los laureles; seguiremos atentos y en lucha”, enfatizó.

El dirigente de la AEDE aclaró que los docentes no se oponen a una reforma del sistema jubilatorio, pero exigen que se escuche a todos los sectores. “No estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo una jubilación digna”, remarcó.

Asimismo, manifestó que la decisión final será adoptada por la unidad sindical, aunque reconoció que actualmente la mayoría de los gremios se inclina por la huelga general. “La postura mayoritaria es la huelga general el 23 de febrero. Existe el riesgo de que esta postergación sea una estrategia para que se inicien las clases y así debilitarnos”, advirtió.

La Cámara de Senadores resolvió este martes postergar el estudio del proyecto de reforma de la Caja Fiscal luego de que el Poder Ejecutivo reconociera la falta de consenso para avanzar con la iniciativa.

Los docentes de Alto Paraná se movilizaron en la mañana de este martes desde la Plaza de la Paz hasta la zona primaria de Ciudad del Este, por lo que el acceso al país estuvo bloqueado por algunos minutos. Asimismo, sobre la ruta PY02, en el distrito de Juan León Mallorquín, se realizaron cierres intermitentes de la vía, lo que generó largas filas de vehículos en ambos sentidos.

Asimismo, otro grupo de docentes y policías retirados se trasladó desde Alto Paraná para sumarse a la manifestación realizada en la capital del país.