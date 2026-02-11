“El pueblo esteño perdió la esperanza en el Partido Colorado”, dice Mario Abdo Benítez al presentar a los precandidatos de su movimiento

El precandidato de Colordo Añeteté a la Intendencia de Ciudad del Este es Gustavo Ovelar, quien deberá pugnar contra dos candidatos de Honor Colorado: Rigoberto Chamorro y Magno Álvarez, en las próximas internas de cara a las elecciones municipales.

Ovelar es ingeniero y funcionario de Itaipú, quien aseguró que el compromiso es demostrar la honestidad y la firmeza que tiene el Partido Colorado. Aseguró que conforma un gran equipo de todos los sectores que incluye a profesionales, activistas sociales, empresarios y docentes.

“Somos gente limpia, sin mancha y gente comprometida. Soy hijo de un pionero que me enseñó valores, el trabajo y a servir al pueblo”, expresó.

Entre sus promesas políticas mencionó la habilitación de un nuevo cementerio, mejoras en el mercado municipal, apoyar el comercio, mejorar el tránsito, entre otros.

El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresó que la política tiene que seguir siendo un espacio de servicio y de esfuerzo colectivo. “Tiene que estar inspirada en el patriotismo, en el compromiso con nuestra gente, con nuestra comunidad. Tiene que ser una actividad que nace de la vocación para defender intereses ajenos y no los nuestros”, refirió.

Admitió que no es fácil salir a hablar de política porque mucha gente no se siente identificada y la ve como un espacio de frustración, decepción y corrupción. “El coloradismo tiene que ser una herramienta para la gente, para el desarrollo de la gente, no para el dirigente. No tiene que ser un espacio para repartir privilegios, tiene que ser para custodiar la esperanza de un pueblo”.

En otro momento habló de la necesidad de recuperar los votos en Ciudad del Este, lo que implica un gran desafío. Afirmó que el movimiento interno de su partido busca entender lo que la gente reclama y que el pueblo esteño perdió la esperanza en el coloradismo.

Dijo que, entendiendo lo que pasa en Ciudad del Este, propone una opción que pueda construir la confianza con el electorado esteño y que el coloradismo pueda recuperarse de las humillaciones electorales.

“Acá somos mayoría los colorados y nos humillan en las elecciones y eso tenemos que aceptar. Y yo no me enojo con los que nos votan en contra, porque el pueblo es sabio. Por algo nos están votando en contra, algo mal está haciendo el colorado, los dirigentes acá en Ciudad del Este. El pueblo, cada vez que presentamos a la misma gente con la misma actitud, cada vez la victoria de la oposición va a ser más grande. Entonces hoy se abre una esperanza de cambio”.

Mario Abdo recordó que cuando fue electo en 2018, antes de las internas, “estaba casi 30 puntos arriba aquella vez y cuando se dio el ‘abrazo republicano’, casi perdimos”, lo que demuestra que a la gente le cuesta asimilar la incoherencia de este “abrazo”, que implica olvidarse de todas las disputas entre colorados, pero solo hasta ganar en las generales.

Dijo que este rechazo es entendible ya que “nosotros pretendemos que la gente aplauda una inconducta o una incoherencia de nosotros”, pero que, aun así, deben buscar la forma de lidiar con ello.

“Yo por suerte no soy candidato, porque decía Nicanor (Duarte): en política hay que tragar sapos y pedir segundo plato”, dijo, pero planteó que para no perder hay que “construir un itinerario” y cuidar los “egos”, de modo que el que “mida mal” se quede en su casa y no haga campaña.

“Ese es un gran desafío que tiene el coloradismo, no solamente en el Este, sino en todo el país: nosotros tenemos que construir un itinerario que nos permita que el pueblo no pierda esperanza, porque los procesos de unidad también transmiten un mensaje de incoherencia. Y bueno, seguramente se construirán en su momento”, señaló.

Sobre los “egos”, dijo que hay que pedir que todo aquel colorado que pueda dar una mala imagen y restar chances al Partido Colorado deberá dejar de lado su vanidad y mantenerse al margen.

“El que mide bien que aparezca en la campaña y el que mide mal, por favor que se quede escondido en su casa para que el coloradismo pueda ganar”, planteó.

Sobre la reforma de la Caja Fiscal

El expresidente Mario Abdo Benítez refirió que en su gobierno ya buscaron una solución al quiebre de la ecuación de aporte–jubilación.

“Al subir la expectativa de vida, la ecuación se quebró. Son insuficientes los aportes para la jubilación, pero, por otro lado, hay también derechos adquiridos en expectativa”.

Resaltó que la reforma no se puede hacer a la atropellada y que el Senado hizo bien en postergar el estudio.

“Es la esperanza de muchísima gente, de su bienestar personal y familiar, por eso no se puede tratar a las apuradas, a las atropelladas, sin una mesa de trabajo, sin escuchar a los que van a ser afectados por una nueva ley. Hacerlo en pleno receso parlamentario es casi una ofensa para los miles de jubilados que pueden ser afectados por una modificación de la ley”.

También dijo que no puede existir una jubilación VIP, pues la Constitución Nacional garantiza la igualdad en la jubilación.

“Es una barbaridad que haya algún tipo de privilegio en ningún sistema jubilatorio. Debe ser igual, como dice la Constitución; no puede haber discriminación en ningún sistema jubilatorio. Y si hay alguna jubilación VIP, tiene que ser derogada para tener la autoridad de tocarle el bolsillo al resto”, finalizó.