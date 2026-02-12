Elecciones en CDE: ANR suma cinco precandidatos y el PLRA sigue sin definir nombres

El próximo 16 de febrero, a las 13:00, vence el plazo para la inscripción de candidaturas de los precandidatos a la Intendencia para las internas partidarias y de movimientos. La puja entre los colorados es, hasta ahora, la más concurrida en Ciudad del Este, con cinco candidatos hasta el momento.

El movimiento Honor Colorado presenta a dos candidatos: Magno Álvarez y Rigoberto Chamorro. En tanto, por Colorado Añetete se postula Gustavo Olveira. Los otros dos candidatos son Richard Alfonso, por Fuerza Republicana, y Jorge Cabrera, por Causa Republicana.

En el PLRA, la situación es menos movida, ya que hasta ahora no presentarían un candidato. Un sector apoya a Yo Creo, mientras que otro grupo hizo alianza con Cruzada Nacional y otros partidos minoritarios.

En tanto, el partido oficialista de la ciudad, Yo Creo, volverá a apostar por el actual intendente, Daniel Pereira Mujica, quien en las últimas elecciones logró una aplastante victoria en las elecciones extraordinarias para reemplazar al destituido Miguel Prieto.

Las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio y las elecciones municipales el domingo 4 de octubre del presente año.